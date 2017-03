Galaxy S8, ecco due nuove chicche: il display “infinito” e registratore vocale completamente modificato

Prosegue il countdown che ci porta al 29 marzo, data in cui sarà presentato con un doppio evento – Londra e New York – l’attesissimo Top di gamma di casa Samsung: il Galaxy S8. Attesa che stiamo rendendo meno estenuante proponendovi varie chicche e rivelazioni sul dispositivo. Ora ne spuntano altre due: la prima parla dell’Infinity display e la seconda di una app per il registratore vocale completamente rinnovata. Vediamo di seguito entrambe.

Galaxy S8, spunta Infinity Display

Tempo addietro, il primo a parlare di “Infinity Display” per Galaxy S8 e la sua versione Plus, è stato The Guardian. Un nome di fantasia, certo, ma in fondo anche reale, dato che viene assegnato a uno schermo che riempie quasi tutta la parte anteriore del dispositivo. Con due spioventi, spigoli curvi. In realtà, Infinity Display sarà proprio il nome ufficiale attribuito allo schermo del Samsung Galaxy S8. GalaxyClub ha infatti riportato l’immagine della registrazione di questo nome presso l’ufficio americano marchi USPTO. Nella descrizione del marchio si legge anche che sarà Super AMOLED, come d’altronde sapevamo già. Insomma, un display infinito, in tutti i sensi.

Galaxy S8, ecco nuovo registratore vocale

Dopo aver visto la nuova app Music, anche la nuova app per la registrazione vocale – Voice Recorder – cambia del tutto. Come riporta Sammobile, app Voice Recorder dispone di tre modalità di registrazione: Standard, Colloquio, e Memo vocale. Che ti permette di registrare le semplici conversazioni e le interviste, sia a livello locale (memoria interna) sia esternamente (tramite scheda SD). Le registrazioni possono poi essere condivise, modificate, rinominate, salvate nel segnalibro. Senza interruzioni mediante chiamate telefoniche.

A cambiare è anche l’interfaccia utente, che rievoca Galaxy Music. La versione è 20.1.83-73 ed è già possibile installarla mediante APK. Di seguito, comunque, vi mostriamo qualche immagine: