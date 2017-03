Galaxy S8 inferiore a iPhone 7 Plus? Il confronto che spiazza

Come ormai abbiamo ripetuto spesso, il Samsung Galaxy S8 sarà presentato il prossimo 29 marzo in quel di New York. Mentre per le date di vendita e pre-ordine online restano in ballo alcuni giorni di aprile (ne abbiamo parlato stamane qui). Le caratteristiche del prossimo Top di gamma di casa Samsung stanno comunque spuntando a poco a poco, ora per via ufficiale, ora in modo ufficioso. Così come l’aspetto estetico, che si mostra comunque di stesso molto interessante. Si pensi ad esempio al display “Infinity”, che ricopre per il 94% la facciata anteriore ed è per entrambi i dispositivi Edge.

Se è vero però che il Galaxy S8 dovrebbe andare a competere con iPhone 8 di Apple, in realtà potrebbe rivelarsi già inferiore all’iPhone 7 Plus. Ecco il confronto che spiazza.

Galaxy S8, confronto con iPhone 7 Plus

Su Geekbench sono apparse le caratteristiche tecniche del Galaxy S8, registrato col codice Samsung SM-G955U. Il sito MenxXp lo ha confrontato con iPhone 7 Plus e a quanto pare ne esce sconfitto. Come noto, il dispositivo avrà il sistema operativo Android 7.0 Nougat installato e un processore Qualcomm Snapdragon 835 con 4GB di RAM. Geekbench gli assegna così un punteggio di 1929 per le prestazioni singole, mentre iPhone 7 Plus di Apple si busca quasi il doppio: 3305. Galaxy S8 brilla invece in termini di prestazioni multi-core con un punteggio di 6804, mentre iPhone 7 Plus ottiene 5405 punti.

Stando a questi numeri, dunque, il Galaxy S8 pur uscendo 6 mesi dopo il prodotto di punta di casa Apple perde già pesantemente una sfida in termini di prestazioni, vincendone poi un’altra sebbene non in modo così netto. Certo, ci sono tanti altri aspetti che lo rendono molto accattivante. Il succitato display Edge per entrambe le versioni su tutti. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra che anche iPhone 8 possa pareggiare questa peculiarità.

