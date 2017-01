Galaxy S8: immagini indicano la presenza del jack da 3,5mm e porta USB Type-C

Nel corso di questi ultimi mesi, che hanno visto la dirompente uscita degli iPhone 7 ed iPhone 7 Plus di Apple, abbiamo assistito ad una seria inversione di tendenza nella gestione dei flussi audio, da volersi attraverso i classici canali analogici dei jack cuffie da 3,5mm ora completamente estromeesi. Una condizione imposta a vantaggio di una maggiore usabilità e di una riduzione di spessore che, in controtendenza rispetto ai rumor ed alle aspettative del pubblico, potrebbe non essere soddisfatta sul prossimo flagship killer sudcoreano, ovvero sia il tanto atteso Galaxy S8.

Di fatto, in merito alla questione, si sono andate a creare due differenti correnti di pensiero, che vedono contrapposti coloro che desiderano un’interazione libera da cavi penzolanti a coloro che prediligono, invece, i sistemi classici. Una contesa che è iniziata con iPhone 7 e che si protrae ancora oggi con Samsung Galaxy S8 e brand del calibro di Motorola ed HTC, che pur si sono detti a favore dell’estromissione a garanzia di una comunicazione wireless Bluetooth per la trasmissione dello stream audio su smartphone.

Giusto qualche settimana fa, a proposito del nuovo smartphone Samsung, si era detto che la possibilità di realizzare una mancanza del jack cuffie da 3,5mm sul nuovo telefono fosse ormai quasi ufficiale. Le concessioni di Slashleaks, ad ogni modo contribuiscono a sollevare qualche dubbio in merito alla faccenda. Si tratterebbe, secondo i render, di soluzioni che ben si scostano dal Galaxy S7/S7 Edge e dall’ormai defunto Note 7, per rifarsi ad una logica costruttiva del tutto nuova che, ad ogni modo, riporterebbe in dote anche il famigerato jack per le cuffie da 3.5mm.

Le prima immagini mostrano tre pulsanti lungo il lato sinistro (Volume Up, Volume Down e Accensione/Spegnimento/Stand-By). Sul retro, poi, abbiamo la fotocamera posteriore principale con una leggera fessura posta appena sopra il suo riferimento, il che può riferirsi, molto probabilmente, ad un monitor per la frequenza cardiaca integrato. Ovviamente si trova in una posizione totalmente diversa rispetto a quello di un S7, ma è comunque a portata di mano.

Sempre secondo le informazioni in nostro possesso, abbiamo visto che lo slot per microSD card viene posizionato in alto. Il caso più interessante, comunque, è quello relativo al bordo inferiore, dove si ravvede il tanto discusso jack cuffia, posto giusto accanto alla porta USB Type-C reversibile, la quale è disposta in posizione centrale. Sempre sul profilo inferiore troviamo lo speaker audio sul bordo sinistro.

Ovviamente si tratta di semplici render che, viste anche ulteriori altre immagini fortemente contrastanti tra loro, potrebbero non corrispondere a quanto effettivamente da rilasciarsi nel corso di quello che sarà l’evento di New York in programma per il prossimo Aprile 2017.

