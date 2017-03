Galaxy S8: Samsung ha copiato anche il colore jet Black da iPhone 7? Ecco la foto

Ogni giorno che passa, cresce la curiosità intorno al Samsung Galaxy S8. Curiosità comunque in parte appagata dai tanti rumor che ci hanno dato un’idea di come sarà questo Top di gamma. In fondo, mancano solo 13 giorni alla sua uscita, mentre per l’arrivo nei negozi ci tocca aspettare verso fine aprile. Il 21 o il 28. Per alcune caratteristiche che avrà il Galaxy S8, però, Samsung viene però già accusata di stare “prendendo in prestito” alcune idee di Apple, e i suoi iPhone. Si pensi al tasto Home virtuale sensibile alla pressione già lanciato con iPhone 6S, alle cuffie “intelligenti” Airpod e ora pure il colore jet black di iPhone 7. Di seguito vi mostriamo una foto, giudicate voi.

Galaxy S8 in versione jet black come iPhone 7

A riportare la notizia è il Daily Mail. Il quale ricorda come il colore jet black per iPhone 7 sia stato un successone per Apple, andando esaurito online in pochi minuti. Nella foto mostrata dal Leaker Dimitri12, si vede un prototipo del prossimo Top di gamma del colosso coreano rivestito con una finitura colore jet black appunto, e si dice che sia stato fatto con le stesse componenti per la fabbricazione del dispositivo.

Resta un po’ di scetticismo, ma anche BGR sostiene che davvero questo dispositivo abbia le componenti ufficiali utilizzate per il Galaxy S8. Samsung ha di nuovo attinto da Apple quindi?

