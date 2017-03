Galaxy S8, ecco la data per il pre-ordine online

Nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, Samsung ha rivelato quale sarà la data di presentazione del tanto atteso prossimo Top di gamma: il Galaxy S8. Vale a dire il 29 marzo, con sede a New York (si era anche parlato di Londra o addirittura di una doppia presentazione in entrambi i luoghi). Non c’è invece stata la visione del video di un minuto come in tanti speravamo. Per quanto riguarda la data di vendita dello smartphone, invece, essa dovrebbe essere il 21 aprile in tutto il Mondo. Mentre in un primo momento si era parlato di 14 aprile in Corea del sud e di 21 aprile altrove. Ma ora spunta anche la data per il pre-ordine online del Galaxy S8.

Galaxy S8 in pre-ordine il 10 aprile

Come riporta Sammobile, secondo un rapporto proveniente proprio dalla Corea del sud, il Galaxy S8 sarà acquistabile in pre-ordine il 10 aprile. Vale a dire, quasi due settimane dopo la sua presentazione e circa una decina di giorni prima della sua messa in commercio in tutto il mondo. Ciò, tuttavia, fa rimanere in piedi un’altra data per la vendita del dispositivo. Vale a dire il 15 aprile. In effetti, di solito, il pre-ordine arriva sempre pochi giorni prima della vendita tradizionale nei negozi. Pertanto, cinque giorni sono ragionevoli e realistici, 10 giorni di differenza, invece, troppi. Vedremo dunque quale, tra tutte queste date, sarà quella reale.

Galaxy S8, le specifiche principali

Giusto anche fare un riepilogo delle specifiche tecniche principali. Che forse ormai conoscerete a memoria. I due disposivi (compresa la versione Plus) saranno rispettivamente di 5.8 e 6.2 pollici, con display Infinity. Con due processori: Qualcomm octa-core Snapdragon 835 e Exynos 8895 SoC di Samsung (a seconda delle aree geografiche di vendita). 4GB di RAM, 64 GB di memoria, estendibile con microSD, Fotocamera anteriore con autofocus da 8 megapixel e posteriore doppia da 12MP doppio, iris scanner. Batteria da 3,250mAh (S8) e una batteria 3,750mAh (S8+). Cuffie AKG di Harmon. Sistema Desktop Experience per poter fruire del dispositivo tramite desktop. Sistema operativo Android 7.0 Nougat.

