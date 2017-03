Galaxy S8, ecco la prima foto ufficiale del prossimo flagship Samsung

Il 2017 è un anno fondamentale per Samsung dopo i problemi dei mesi scorsi legati a Note 7, il gigante sudcoreano è pronto a brillare con i suoi Galaxy S8 ed S8 +. Il WMC 2017 ha incoronato Galaxy S7 Edge come migliore smartphone del 2016, la kermesse di Barcellona però non è la sede prescelta per la presentazione del nuovo device. L’evento ufficiale, organizzato ad hoc per il dispositivo, si terrà tra circa un mese.

Manca ancora qualche settimana ma possiamo già vedere il dispositivo. Stavolta non parliamo di indiscrezioni o scatti rubati, bensì di un’immagine ufficiale, la prima che ritrae S8. A regalarcela è Evan Blass, leaker di primo livello e fonte attendibile. Tramite il suo profilo Twitter, Blass è solito fornire anticipazioni circa i terminali in rampa di lancio e oggi ci mostra la prima immagine ufficiale di Galaxy S8. Vediamola insieme.

Galaxy S8, spunta la prima immagine ufficiale

Manca ancora qualche settimana alla presentazione, ma possiamo ingannare l’attesa con la prima immagine ufficiale del prossimo top di gamma Samsung. Stando a quanto vediamo sul profilo @evleaks, le notizie degli ultimi giorni trovano conferma.

Spicca l’assenza di tasti fisici sulla parte frontale, con i tradizionali comandi Android posizionati on-screen, nella parte alta del dispositivo possiamo invece vedere lo scanner dell’iride. Schermo dual edge, anche questo elemento estetico era considerato cosa certa dalle ricostruzioni di queste settimane.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 marzo 2017

Una grande novità rispetto a S7 è la presenza del tasto Bixby, dedicato al nuovo assistente vocale di Samsung, erede di S Voice. In questa immagine non vediamo il lettore di impronte digitali, che trova spazio nel retro del dispositivo.

LED per le notifiche in alto a sinistra, di fianco a sensori di prossimità e luminosità, sul lato opposto l’emettitore IR. Appuntamento a New York, il gran giorno è il 29 marzo.