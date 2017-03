Galaxy S8: ecco la locandina ufficiale che ne rivela data uscita nei negozi

La fatidica data nella quale il Samsung Galaxy S8 sarà presentato, il 29 marzo, si avvicina sempre più. Tanto che ormai mancano solo dodici giorni. La presentazione ufficiale avverrà, come noto, a New York. Mentre altri eventi saranno organizzati a Londra. Per quanto concerne l’arrivo nei negozi, invece, le date continuano ad essere incerte. Viene dato per assodato che il mese sia aprile, e fin qui ci siamo, mentre il dubbio resta se il giorno 21 o il 28. Stesso dicesi per la pre-vendita online: la data rimasta in piedi per settimane è il 10, ma qualche giorno fa ne è spuntata un’altra: il 7 aprile.

Comunque, è emersa la locandina – o se preferite il poster – dell’uscita del Galaxy S8. La quale rievoca anche il design del dispositivo.

Galaxy S8: ecco la locandina che ne presenta l’uscita

Come si può vedere nell’immagine qui sotto, la locandina mostrata dall’account Twitter Ice universe – @Universeice, con un simpatico gattino come profilo, che sovente offre importanti rivelazioni sui prodotti Samsung e asiatici in generale – e ripresa da Sammobile, mostra un contorno del disegno con bordi colorati con una grande S al centro. Ad indicare appunto che si va a pubblicizzare la linea S del Galaxy. Ma soprattutto, in basso e sempre in bianco, la scritta “Coming soon Galaxy” con la data 2017.4. Che conferma appunto che S8 sarà reso disponibile nel prossimo mese di aprile.

Galaxy S8 poster pic.twitter.com/EqHcHFs27G — Ice universe (@UniverseIce) 17 marzo 2017



Dobbiamo solo capire quali saranno le date ufficiali di aprile. E se toccherà prima alla Corea del sud e poi al resto del Mondo oppure sarà in contemporanea a livello internazionale. In genere Samsung sceglie sempre la prima modalità, ma ormai abbiamo imparato che con questo Top di gamma le sorprese non finiscono mai.

