Galaxy S8, ecco quale sarà il logo dello smartphone di Samsung

Con il Galaxy S8 e la sua versione implementata Galaxy S8 Plus, Samsung vuole dare un segno netto di rottura rispetto al passato nella fortunata serie Galaxy S. A partire dal nome, visto che la versione implementata non si chiamerà più Edge come avveniva dal Galaxy S6 e dal Note 5, ma appunto Plus. E dalle dimensioni dello schermo, che saranno rispettivamente 5.8 e 6.2 pollici. Il tutto, considerando pure che il display coprirà il 94% della facciata anteriore e che il tasto Home fisico è stato rimosso. Ma se queste cose le sapete forse già tutti, in questo articolo vogliamo finalmente mostrarvi quale sarà il logo del Galaxy S8 e della sua versione Plus.

Galaxy S8, ecco il logo

Come ieri vi abbiamo mostrato il logo dell’assistente virtuale Bixby – per il quale c’è però la delusione che si tratterà di una nuova generazione di S Voice e non un frutto della collaborazione con VivLabs – qui vi mostriamo il logo dell’attesissimo Galaxy S8. A fornircelo la solita “gola profonda” Evan Bass sul proprio profilo Twitter @evleaks, il cui tweet è stato ripreso da Sammobile:

Il tutto quindi conferma anche la versione Plus, che sarà caratterizzata da un segno “+” vicino alla scritta blu col nome del telefono. E già rievoca il logo del Galaxy S6Edge”+”, presentato nel 2015 lo stesso giorno del Galaxy Note 5.

Galaxy S8, un breve riepilogo

Oltre a quanto già ormai noto, ricordiamo che avrà 128 GB di storage invece di 64 GB della versione smart. Avrà il processore Snapdragon 835 di Qualcomm, una fotocamera frontale da 8 Mpx con autofocus, una doppia posteriore da 13 e 12 Mpx, uno scanner dell’iride e forse la S Pen tipica della serie Note. Sarà presentato il 29 marzo, e sarà lanciato nei negozi non prima del 15 aprile. Sarà però mostrato a pochi eletti in un video di un minuto in occasione del MWC di Barcellona, che come noto partirà il prossimo 27 febbraio fino al 2 marzo.