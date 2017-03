Galaxy S8 mostrato in un video leaked di soli 5 secondi

Lo smartphone della casa coreana che tutti stanno aspettando, Galaxy S8, è stato protagonista di un video leaked su picyram.com. Il video mostra abbastanza chiaramente per 5 secondi il device, sia sul fronte che sul retro ma chi ha registrato il video ha dimenticato un piccolo particolare.

Qual è il particolare di cui stiamo parlando? Come potrete notare voi stessi, chi lo ha registrato ha dimenticato di coprire (o togliere) il codice IMEI, ed altre informazioni per l’identificazione del dispositivo, che solitamente vengono nascoste per essere identificati.

Passando ad analizzare il video, come possiamo vedere nonostante i pochi 5 secondi, non vi sono particolari dubbi relativi al design dello smartphone. Possiamo vedere infatti il lettore di impronte digitali sul retro, affianco alla fotocamera, collocazione che ci sembra alquanto scomoda, ed ovviamente il display allungato da 18:9 simile a quello che LG G6 ci ha mostrato al MWC 2017.

L’unico dubbio che ci rimane, riguarda i sensori in alto a sinistra sul fronte del Galaxy S8, dove dovrebbe alloggiare la fotocamera interna, più il sensore di riconoscimento dell’iride. Come era stato mostrato da alcune foto di alcuni leak precedenti, possiamo notare vari sensori sul dispositivo che non abbiamo occasione di verificare se davvero esistenti o meno in questo video. Forse è colpa della qualità del video, forse è la pellicola protettiva, fatto sta che non riusciamo a dare una risposta concreta e sapere se, effettivamente, questi sensori esistono.

Non ci resta dunque che aspettare il 29 marzo, data in cui ci sarà la presentazione ufficiale di Galaxy S8 e S8+, per saperne ufficialmente di più.