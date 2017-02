Galaxy S8, brutte notizie: niente “antipasto” al MWC? Quando sarà presentato

Cresce sempre di più l’attesa per il Samsung Galaxy S8, che vi stiamo svelando man mano, rumor dopo rumor. Le indiscrezioni ci parlano di uno smartphone molto interessante, sebbene ci sia qualcuno che smorzi i toni e ci parli di possibile delusione. Intanto, il World Mobile Congress che si terrà a Barcellona dal 27 gennaio al 2 marzo è alle porte. E in terra catalana saranno presentati diversi dispositivi mobili interessanti. Tra i più attesi, proprio il nuovo Tablet firmato Samsung e i due nuovi smartphone della rediviva Nokia.

Invece, non ci sarà proprio il Galaxy S8 e forse neppure l’antipasto nel video di un minuto che Samsung aveva intenzione di mostrare in conferenza stampa. Comunque, durante la kermesse internazionale ci dirà ufficialmente data e luogo di lancio. Oltre che il giorno della messa in commercio. Facciamo dunque il punto della situazione.

Galaxy S8, ci toccherà aspettare il 29 marzo?

Samsung vuole tenerci ancora sulle spine e non conferma ancora se ci sarà il tanto atteso video di un minuto con cui intende darci un antipasto del Galaxy S8. Come riporta Sammobile, il capo del comparto telefonia del colosso coreano, Dong-jin Koh, ha comunque detto che quanto meno ci annuncerà la data del rilascio del telefono. Certo, mancano meno di due settimane all’evento e tutta questa incertezza crea di certo suspance intorno al telefono, ma in fondo anche qualche preoccupazione sul fatto che non sia davvero pronto.

Comunque, la data ufficiosa che continua a rimanere in piedi è quella del 29 Marzo. Mentre il luogo è ancora un mistero. Si è parlato di New York, ma niente è stato confermato nemmeno in questo caso. Per quanto concerne la messa in vendita, si parla di non prima di metà aprile. Anche se una data che è emersa è quella del 14 aprile in Corea del Sud. Mentre nel resto del Mondo arriverà entro le due settimane successive.

Vi terremo comunque aggiornati per ulteriori sviluppi.