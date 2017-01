Galaxy S8 non sarà presentato al MWC 2017: Samsung conferma

Samsung Galaxy S8 rappresenterà l’ultimo ritrovato della moderna tecnologia Samsung. Un terminale verso cui le speculazioni crescono in vista dell’evento di presentazione che, in linea con i rumor del periodo, non sarà stabilito nel contesto dell’annuale Mobile World Congress di Barcellona in programma per il prossimo 26 Febbraio 2016.

Le conferme sul rinvio a data da definirsi per la presentazione Galaxy S8 arrivano direttamente da Samsung Electronics che in occasione dell’ufficializzazione dei risultati dei test condotti su Note 7 ha provveduto a scardinare ogni dubbio in merito ad un anticipo sui tempi di rilascio. Il MWC 2017 non introdurrà pertanto il nuovo flagship killer.

I nuovi Samsung Galaxy S8 Plus e relativa versione standard saranno presentati a fine Marzo 2017 ad un mese esatto dall’evento di Barcellona. Un ritardo che ad ogni modo non introdurrà una tardiva commercializzazione del terminale ma che avrà lo scopo di porre in essere il nuovo piano per il testing dell’affidabilità dei dispositivi.

La società infatti non intende andare certo in contro ad una situazione simile a quanto avvenuto con Note 7, il quale ha portato ad una seria perdita di credibilità e ad un ammanco finanziario notevole.

Hai seguito da vicino gli sviluppi sul nuovo dispositivo? Consulta il nostro portale ed accedi ai nostri canali per tutte le informazioni e gli aggiornamenti. Che cosa te ne pare del Galaxy S8?

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy S8, nuovo video non ufficiale: tutte le differenze con l’S7