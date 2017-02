Galaxy S8 e Nougat: tre test ci dicono come sarà durata batteria in chiamata e navigazione

In un precedente articolo abbiamo detto come in Italia vi sia il rischio che l’aggiornamento di Nougat 7 per Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge rischi di slittare ulteriormente e subire ulteriori ritardi. La settima versione di Android promette un’esperienza di utilizzo del sistema operativo molto diversa rispetto a Marshmallow. Non a caso, per abituare gradualmente gli utenti, sono state rilasciate versioni Beta. Sull’attesissimo Galaxy S8, invece, Android 7.0 Nougat sarà nativo.

Ma come sarà in termini di prestazioni della batteria rispetto al precedente Android 6.0 Marshmallow? Un’idea ce la danno tre test effettuati sia sulle chiamate vocali, sull’esecuzione dei video e sulla navigazione. E non arrivano certo buone notizie in merito. Vediamo i tre grafici dei test.

Nougat meno performante di Marshmallow, dobbiamo preoccuparsi per Galaxy S8?

Il test è stato effettuato da GsmArena, portale molto attento ai fatti di casa Samsung come ad esempio Sammobile. Marshmallow è stato provato su entrambi i processori – la versione internazionale Exynos 8890 e quella coreana Snapdragon 820 – mentre Nougat solo sulla prima. Orbene, per quanto riguarda il primo test sulla navigazione su Wi-Fi, si è osservato un calo di Nougat di ben 3 ore piene per quanto riguarda Exynos. Mentre quasi pareggia con Marshmallow per quanto riguarda Snapdragon (quasi mezz’ora di durata in più).

Ciò è una brutta notizia ovviamente per i possessori del Galaxy S7 ed Edge che attendono l’aggiornamento. Ma non promette nulla di buono per quanto concerne pure il Galaxy S8.

Ancora peggio va per quanto riguarda l’esecuzione di video, dove Nougat mostra una durata della batteria inferiore di ben 5 ore rispetto a Marshmallow su Exynos e di circa un’ora e mezza su Snapdragon.

Infine, sulla durata della batteria nel corso delle chiamate vocali, Nougat su Exynos batte Marshmallow su entrambi i processori, rispettivamente di quasi 2 e 4 ore.

Considerando che da noi Galaxy S8 arriverà con tutta probabilità con Exynos 8895, tutto sommato poteva andarci peggio, dato che si è mostrato paradossalmente più performante di Snapdragon.

Leggi anche: Galaxy S8? Meglio attendere iPhone 8: ecco il valore di mercato nel tempo a confronto

Tuttavia, il fatto che mostri un passo indietro rispetto a Marshmallow in termini di durata della batteria, non ci fa stare proprio tranquilli…