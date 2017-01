Galaxy S8, ecco nuove immagini e un video: sarà così?

Proseguono senza sosta i rumor riguardanti l’attesissimo Top di gamma di casa Samsung: il Galaxy S8. La cui uscita, salvo sorprese, dovrebbe avvenire il prossimo aprile. Abbiamo letto di cuffie wireless in-air, Bluetooth 5.0, assenza di jack per le cuffie da 3,5 mm, assenza di tasto Home fisico e perfino di ogni tipo di tasto (il 3D Touch stile iPhone). E ancora, di una fotocamera posteriore con doppia lente e di quella anteriore con autofocus. Nonché di un software Continuum che lo renderebbe un mini Pc portatile. In questi mesi, a parte le notizie, c’è chi si è anche divertito a creare delle immagini e video di come potrebbe essere il Galaxy S8 di Samsung. Di seguito vi riportiamo le ultime apparse online, aggiornate alle ultime indiscrezioni in circolazione.

Galaxy S8, trapelano nuove immagini e video concept

Autore delle immagini è sempre il designer olandere Mr Geskin, che abbiamo già avuto modo di conoscere in un precedente articolo. Come riporta il sito Express, Geskin ha ideato nuove immagini del Galaxy S8 basate sulla totale sparizione dei tasti fisici in stile iPhone; nonché del rumor che vuole questo dispositivo con una facciata quasi totalmente costituita dal display (almeno il 90%). I due modelli S8 saranno entrambi curvi, presumibilmente da 5,1 e 5,5 pollici. Il modello più implementato, anche per questo, dovrebbe chiamarsi Plus e non Edge. Ecco comunque le immagini e il video apparsi sul sito:





Galaxy S8, Android dovrà adeguarsi al 3D Touch

Qualora la presenza del 3D Touch venisse confermata, ciò implicherebbe anche il fatto che Android dovrà anche adeguare il proprio software. Già un anno fa Synaptics ha emesso un comunicato stampa che avvisa il fatto che abbia sviluppato una scheda video ClearForce touchscreen, in grado di misurare diversi livelli di pressione.

Leggi anche: Galaxy S8 testati in Cina: c’è speranza per febbraio?

A parte il display sensibile al tocco, Samsung deve anche a questo punto riposizionare il lettore di impronte digitali sul retro del telefono.