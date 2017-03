Galaxy S8 e Plus confrontati con Note 7 in nuova foto: cosa ne pensi?

Abbiamo più volte detto che il Galaxy S8 è chiamato nella missione di far dimenticare – sia a Samsung che agli utenti – il clamoroso flop del Galaxy Note 7. Un dispositivo, quest’ultimo, che dai rumor prometteva benissimo e veniva considerato dagli addetti ai lavori il miglior smartphone dello scorso anno. Poi sappiamo tutti come è andata, ma il fatto che per disincentivarne l’utilizzo si è stati costretti a varie soluzioni software e ban in luoghi pubblici (specie gli aerei), dimostra che quanti lo hanno acquistato non volevano disfarsene. Nonostante il pericolo esplosioni che esso comportava.

Se però il paragone commerciale e a livello di funzionalità tra Galaxy S8 e Galaxy Note 7 non può essere granché fatto, essendo quest’ultimo durato solo un mesetto, di sicuro è possibile paragonarli dal punto di vista estetico. Ecco una nuova foto che pone il Galaxy Note 7 tra i due dispositivi S8. Cosa ne pensi?

Galaxy Note 7 posto tra Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus: che differenza di schermo!

Sammobile ha postato un’immagine proveniente dalla Cina, che ritrae i tre dispositivi uno di fianco all’altro. Come si può notate, malgrado il fatto che Note 7 abbia lo stesso schermo da 5,7 pollici dell’S8, quest’ultimo risulti comunque più grande. Proprio perché le cornici sono state ridotte al minimo e sia in versione Edge. Differenza che è ancora più evidente con la versione Plus, la quale, come noto, è grande 6,2 pollici.

Certo, parliamo sempre di un’immagine che proviene dalla Cina e non è ufficiale. Ma le due versioni del Galaxy S8 sono proprio identiche a come vengono descritte nei rumor. Comunque, questa foto conferma quanto il Note 7 si difenda ancora bene e sia stato un grande rimpianto per Samsung. Vedremo se il flagship della multinazionale coreana lo farà rimpiangere davvero.

