Galaxy S8, ecco nuovo breve video che lo mostra in modo ancora più chiaro

L’uscita del Galaxy S8 e della sua versione Plus si avvicina sempre più. Ricordiamo che sarà presentato in un breve video di un minuto in occasione del Mobile World Congress di Barcellona il 26 febbraio, mentre in modo completo solo il 29 marzo. Per essere poi immesso sul mercato ad aprile. L’attesa viene deliziata da sempre nuovi render, ora sottoforma di immagini ora di video. I quali accompagnano sempre nuovi e dettagliati rumor. Ora spunta un nuovo video che ci mostra in modo ancora più dettagliato i nuovi Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Così da poterci fare un’idea ancora più precisa. Vediamolo di seguito.

Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus presentati in un nuovo video di 23 secondi

A pubblicare il video è il sempre informato portale Sammobile, che ha postato stamane il video pubblicato da @OnLeaks, considerato uno dei più affidabili ‘leakers seriali‘. Dunque, tutto sommato, c’è da fidarsi sul fatto che sia il più verosimile possibile. Il video ricostruisce i due dispositivi in base ai rumor più accreditati in circolazione. Cosa ci mostra dunque? Entrambi i dispositivi hanno uno scanner dell’iride, una Usb Type-C, jack da 3,5 mm per le cuffie (il che dunque sembra smentire ancora una volta la sua soppressione, come si è invece sovente detto nei primi rumor) e un lettore di impronte digitali montato sul retro. Accanto alla fotocamera.

Vediamo altresì l’assenza di tasti fisici sulla parte anteriore – quindi niente tasto Home, in stile iPhone – mentre quello per l’accensione e spegnimento è stato spostato da destra a sinistra. A destra, invece, a sostituirlo è il tastino per avviare il nuovo assistente virtuale BixBy, verso il quale pure c’è grande attesa. Ma ecco il breve video di OnLeaks, giudicate voi:



Le altre specifiche dei due telefoni

Quanto alle altre specifiche tecniche, Galaxy S8 dovrebbe essere tra i 5,7 e i 5,8 pollici, mentre – come suggerisce il nome – il Galaxy S8 Plus dovrebbe essere grande tra i 6.1 e i 6.2 pollici. Entrambi saranno a doppio bordo curvo con display Super AMOLED, simili a quelli forniti con i Galaxy S6 e Galaxy S7 Galaxy Edge. Quanto al processore, si parla di Exynos 8895 per la versione europea e Qualcomm Snapdragon 835 per quella americana e asiatica. 4GB / 6GB di RAM, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, quella anteriore da 8 megapixel con autofocus e la batteria non rimovibile rispettivamente di 3,250mAh e 3,600mAh.

Leggi anche: Brutte notizie per Nougat su Galaxy S7: ci saranno ritardi, ecco la prova