Galaxy S8 e S8 Plus: queste 2 immagini confrontano differenze dimensionali con Galaxy S6, S7, iPhone 7 e Plus

A distanza di venti giorni dalla loro presentazione, i Samsung Galaxy S8 e la sua versione Plus sono stati grossomodo completamente svelati mediante immagini, foto e video. Quanto alle dimensioni, sappiamo che l’attesissimo dispositivo della multinazionale coreana sarà di 5,7 pollici, mentre il Galaxy S8+ di 6,2 pollici. In un articolo di ieri, abbiamo visto un confronto col Samsung Galaxy Note 7. Sfortunato flagship di Samsung ancora rimpianto da tutti. Qui invece confrontiamo le dimensioni tra i due attesi S8 e i precedenti S6 e S7. Nonché con iPhone 7 e 7 Plus. Nell’immagine di seguito noterete le differenze.

Galaxy S8 notevolmente più alto di S6, S7 e iPhone 7

Come riporta Sammobile, a pubblicare l’immagine del confronto è stato sul proprio profilo ufficiale di Twitter il famoso leakster @OnLeaks. Dall’immagine, che include anche il Note 7, si può vedere come il prossimo Top di gamma del colosso coreano appaia leggermente più corto del Galaxy Note 7, mentre la versione Plus sia abbastanza più alta. Entrambi poi sono notevolmente più alti di S6 e S7. In effetti, si nota come il Galaxy S8 Plus primeggia rispetto agli altri dispositivi soprattutto per altezza, grazie al nuovo “Infinity Display” che vanta un aspect ratio di 18:9, il quale espanderà il pannello fino a ben 159 mm. Un’altezza quindi superiore anche a quella del Galaxy Note 7, che si fermava a 153.5 mm.

S8 in versione normale, invece, vanterà comunque un’altezza di 148.9mm che si mantiene vicina ai 142.4mm di Galaxy S7. Considerando comunque anche che il display di quest’ultimo si ferma ai soli 5.1 pollici. Dunque, il nuovo Top di gamma Samsung apparirà con un display molto più esteso rispetto al suo predecessore. Ecco comunque l’immagine che dà un’idea di quanto stiamo dicendo:

È interessante notare poi come il Galaxy S8+ sia alto più o meno quanto iPhone 7 Plus, malgrado offra comunque un display più grande. Si nota il diverso approccio tra le due multinazionali, con una forte ottimizzazione delle cornici da parte di quella asiatica. La quale è riuscita ad ottenere una più ampia superficie dedicata al display, ma preservando le stesse dimensioni dell’iPhone. Samsung Galaxy S8 Plus si avvicina molto alla grandezza di iPhone 7 Plus, ma a fare la differenza è il pannello, visto che Samsung è riuscito a porre una superficie utile di ben 6.2 pollici rispetto ai tradizionali 5.5 pollici di Apple.

Samsung sembra aver fatto del suo meglio per offrire quanto più spazio possibile sullo schermo riducendo al minimo le cornici e prevedendo per entrambe le versioni un display Edge. Tuttavia, resta da vedere quanto questi due nuovi Top di gamma siano ergonomici e confortevoli quando utilizzati.

