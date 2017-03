Galaxy S8, pre-vendita online partirà il 7 aprile: perché non è una data casuale

Tutti ormai sapete che il prossimo flagship di casa Samsung, il Galaxy S8, sarà presentato il prossimo 29 marzo in quel di New York. Ancora incerte, invece sono le date relative a vendita e pre-vendita. Quanto alla prima, le date più accreditate per l’approdo nei negozi tradizionali sono il 21 aprile e il 28 aprile. Quest’ultima sembra comunque la più probabile. Per quanto riguarda invece la pre-vendita online, se prima l’unica data in ballo era il 10 aprile, peraltro enunciata ormai da diversi giorni, in questa giornata ne è spuntata un’altra.

E molto più allettante almeno in chi smania nell’avere tra le mani il Galaxy S8. Vale a dire il 7 aprile. Una data non casuale. Vediamo perché.

Galaxy S8, pre-vendita online il 7 aprile come LG G6

La notizia arriva da un rapporto della Corea del sud, riportato da GsmArena. La pre-vendita online, secondo questo rumor, partirà il 7 aprile nella madrepatria coreana. Ma non specifica se lo farà anche nel resto del Mondo. La data scelta da Samsung non sarebbe casuale, ma alquanto strategica. Infatti, sempre il 7 aprile, inizieranno le vendite di un altro Top di gamma coreano: il G6 di LG in quel di Canada e probabilmente anche negli Stati Uniti. Pertanto, Samsung punta a “distrarre” l’attenzione intorno allo smartphone della multinazionale connazionale.

Galaxy S8 in vendita dal 21 aprile

Il rapporto però dice anche altro. Il 18 aprile ci sarà uno speciale evento di pre-lancio del Galaxy S8 e S8 Plus, con una selezione di pochi fortunati abbonati. La giornata include poi anche la partecipazione a premi, tra cui il più consistente sarà pari a 3 millioni di KRW (corrispondenti tra i 2,473 e i 2,644 dollari). Infine, la vendita negli store tradizionali avverrà il seguente 21 aprile in tutto il Mondo.

Leggi anche: Galaxy S8 VS Galaxy S7 Edge: un confronto sui 5 punti più interessanti

Dunque, ricapitolando, le nuove date sono il 7 aprile per la pre-vendita online e il 21 aprile negli store tradizionali.