Galaxy S8 presentato all’MWC il 26 febbraio in un video di un minuto

Barcellona capitale tecnologica per qualche giorno. E’ quanto accade ormai da qualche anno mediante il Mobile World Congress. Con il quale tanti importanti brand della telefonia mobile presentano a potenziali clienti ed addetti ai lavori, i loro gioiellini. Tra gli assenti eccellenti Xiaomi, che invece l’anno scorso ha presentato il prodotto di punta Mi 5. Ci sarà invece Samsung, colosso della telefonia asiatica che, come ormai noto, presenterà il Galaxy Tab S3. Ma non l’attesissimo Top di gamma Galaxy S8. Interrompendo una tradizione che voleva Samsung presentare i suoi Galaxy S, partita con il Galaxy S5. Tuttavia, un ultimissimo rumor non ci fa perdere le speranze. Il Galaxy S8 sarà infatti presentato in un breve video. Scopriamone di più.

Galaxy S8 presentato in un video di un minuto

A riportare la notizia è una fonte autorevole e soprattutto proprio coreana: The Korea Herald. Sembra proprio che Samsung presenterà il suo gioiellino agli astanti in un suggestivo video di un minuto. Che ne presenterà una panoramica sintetica di tutte le sue potenzialità. Il sito parla di sicura assenza del tasto Home, tasto laterale per l’assistente virtuale BixBy e lettore impronte digitali posteriore. Le dimensioni dei due modelli sarebbero di 5,8 e 6,2 pollici. Per vederlo però nella sua interezza occorrerà attendere il 29 marzo, mentre nei negozi farà la sua comparsa a metà aprile o poco più del venti.

Dunque per ora dobbiamo accontentarci e lasciarci stuzzicare da questo video di un solo minuto. Altri rumor parlano di doppia fotocamera da 13 e 12 megapixel posteriore e da 8 mpx con autofocus per quella anteriore. Entrambi i modelli Edge, cuffie wireless, presenza di porta Usb Type-C. Brutte notizie invece per quanto riguarda il prezzo. Ultimi rumor parlano di ben 943 euro per la versione Flat. Per quanto riguarda la versione Plus, addirittura si parla di circa mille euro. I prezzi varieranno a seconda dello storage interno, se da 64 o 128 Gb.

