Galaxy S8, ecco interessanti e piacevoli novità riguardo prezzo e colori

Negli ultimi giorni sono proseguiti instancabili i rumor riguardanti il Galaxy S8 e il Galaxy S8 Plus. Soprattutto, foto e video che ci stanno dando un’idea sempre più chiara di questi due attesissimi dispositivi. Certo, in alcuni casi non mancano spiazzanti particolari, ma in generale quanto sta trapelando sul web non fa altro che confermare e consolidare l’idea che abbiamo di essi. In questa sede, invece, vi parliamo di interessanti novità riguardo prezzo e colori. Nel primo caso, si tratta di una piacevole notizia, nel secondo di tre alternative di cui una completamente nuova per Samsung. Ma vediamo tutto di seguito.

Galaxy S8 di poco più costoso del precedente S7

Partiamo dalla notizia che riguarda il prezzo. L’aspetto che più spaventa quanti stanno aspettando il Top di gamma del colosso coreano, visto che sono trapelate notizie a riguardo al quanto “spaventose”. Che ci hanno parlato di prezzi intorno ai 900 per il Galaxy S8 e di oltre mille euro per la versione Plus. Giustificati dal fatto che Samsung debba recuperare il flop scaturito dal Note 7 e le tante novità che il dispositivo porta con sé. E invece Sammobile ci dice che probabilmente il prezzo sarà rispettivamente di 799 euro per il Galaxy S8 e di 899 euro per la sua versione Plus. Ciò significa rispettivamente “solo” 100 euro in più rispetto ai precedenti Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge.

Galaxy S8, tra i tre colori anche Violet

E veniamo all’altra interessante notizia. I tre colori che troveremo per l’S8 saranno Silver, Black e, udite udite, Violet. Quest’ultimo una vera novità per Samsung. Interessanti notizie che attendono conferma, come tutte le altre, il 29 marzo in quel di New York. Mentre nei negozi lo troveremo il mese di aprile. A data ancora da destinarsi.

