Galaxy S8, spunta quarto pulsante fisico: è per Bixby? Le immagini

Proseguono incessanti i rumor riguardanti il prossimo Top di gamma di casa Samsung: Galaxy S8. E lo faranno fino alla presentazione ufficiale, che si terrà il prossimo 26 febbraio in occasione del World Mobile Congress di Barcellona. Mentre il lancio è previsto o per fine marzo o per metà aprile. Dunque, per un altro mese dobbiamo aspettarci tante altre indiscrezioni, più o meno fondate. Tra queste, alcune accompagnate anche da video e immagini. Ora spuntano anche alcune foto che ritraggono un Galaxy S8 con quarto bottone fisico. Sarà per attivare l’assistente virtuale BixBy? Vediamolo di seguito.

Galaxy S8, con quarto bottone fisico forse per attivare Bixby

Le foto sono trapelate sul sito MobileFun e sono state riportate da Sammobile. Ritraggono come detto un ipotetico Galaxy S8 con ben quattro pulsanti fisici sui lati, uno da una parte e tre sull’altra. Mentre, come sappiamo, non dovrebbe avere il classico tasto fisico Home in basso sul fronte. Ecco le foto:

Nell’articolo si ipotizza pertanto che questo quarto pulsante serva per l’assistente vocale virtuale Bixby. Il quale, come abbiamo detto in un precedente articolo, si mostra davvero molto interessante. Si pensi alla capacità di Bixby di effettuare il riconoscimento automatico dei caratteri secondo il modello OCR (Object Character Recognition) tramite fotocamera principale. La cui app sarà integrata già con Bixby. Cosicché quest’ultimo sarà in grado di elaborare tutto quanto il proprietario inquadra. Inoltre, si potrà ricercare un oggetto o riconoscere automaticamente i caratteri di un testo.

Galaxy S8, sensore impronte digitali sul fronte?

Dalle foto del retro si evince anche l’assenza di un sensore di impronte digitali. Pertanto, è probabile che Samsung lo piazzi sul fronte, magari sul display stesso o sotto il vetro. D’altronde, Synaptics ha recentemente introdotto un nuovo sensore di impronte digitali che può essere posizionato proprio sul display. E dato che quello del Galaxy S8 sarà forse addirittura il 94% del fronte, potrebbe essere proprio così.