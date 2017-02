Galaxy S8+: rivelate specifiche e il display da 6.2 pollici

by Nunzio Soviero





Ultimamente le indiscrezioni riguardanti il Galaxy S8 e Galaxy S8+ sono davvero numerosi. Quest’ultimo rappresenta la versione con lo schermo oltre il 6 pollici, il che lo rende un phablet molto interessante, che dovrebbe arrivare insieme al suo fratello Galaxy S8 intorno a fine Marzo – inizio Aprile.

Grazie ad un’ultimissimo leak da parte del noto Twitter Evan Blass – @evleaks – veniamo alla scoperta dell’enorme display montato sull’S8+ di 6.2 pollici, dovuto anche alla mancanza del tasto home fisico come rivelano alcuni rumors, il dispositivo quindi potrebbe essere meno grande del Note 7.

Come potete vedere dalla foto qui messa, vi sono due dimensioni ed è perché anche Galaxy S8+ come LG G6 monta un display 18:9, il quale come ovviamente Samsung ormai ci ha abituati, sarà un Super AMOLED dagli angoli di visioni eccellenti e ottimi colori.

Oltre le informazioni sul display, possiamo denotare anche altre caratteristiche quali la fotocamera con sensore da 12 MP “Dual Pixel” ed una frontale da 8MP, certificazione IP68 come il suo predecessore, sensore dell’iride, 64 GB di storage interno espandibili con microSD e 4 GB di RAM, inoltre è specificato che gli auricolari saranno messe a punto da AKG, azienda che l’anno scorso è stata acquistata dalla stessa Samsung.

Ad ora non è molto chiaro ancora come l’S8 e S8+ si differenzieranno tra loro, per adesso si ipotizza la grandezza del display, il quale su S8 dovrebbe avere una grandezza di 5.7 pollici. Cosa ne pensate? Vi aggradano queste specifiche e features?