Galaxy S8, rumor svela data uscita: il 18 aprile, i particolari

Inizialmente, Samsung aveva scelto come data di uscita del suo promettente Galaxy S8 il prossimo 26 febbraio. In concomitanza dell’atteso Mobile World Congress di Barcellona 2017. Poi, le stranote vicende del Galaxy Note 7 hanno spinto la multinazionale coreana ha rimandare la fatidica uscita e concentrarsi di più sui test di prova. Dato che proprio la fretta di anticipare la concorrenza, in particolare iPhone 7 di Apple, ha portato a clamorosi errori tecnici. Dunque, si è parlato del mese di aprile e di una location molto importante: New York. Ma in queste ore sta circolando anche la data di uscita del Galaxy S8: il 18 aprile. Cerchiamo di capirne di più.

Gaalxy S8, data di uscita il 18 aprile

Come riporta Sammobile, come noto molto vicino a Samsung come portale e anticipatore di tante news, la data di uscita sarebbe dunque il 18 aprile. Non cita la fonte della notizia, ma specifica che la notizia arriva proprio dalla Corea del Sud, sebbene non sia ancora arrivata una nota ufficiale da parte di Samsung. Tuttavia, anche il fatto che è notizia di ieri il fatto che la multinazionale ha ordinato la produzione di massa del Galaxy S8 a marzo, conferma il tutto. Da confermare poi anche la location della fatidica presentazione. Vi terremo aggiornati sia sulla data di uscita appena sarà ufficializzata sia sul luogo della presentazione.

Galaxy S8, ultimi rumor

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Samsung sulla data del 18 aprile, continueranno sicuramente a procedere spediti i rumor sul Galaxy S8. Gli ultimi parlano di cuffie wireless, Bluetook 5.0, fotocamera posteriore con doppia lente, anteriore con autofocus, sistema Continuum per accedere a Windows 10.

Leggi anche: Galaxy S8, ecco nuove immagini e un video: sarà così?

E ancora, due versioni entrambi curve, di cui uno non si chiamerà Edge ma Plus. Un display grande oltre il 90% della facciata, un sistema 3D Touch senza tasti fisici simile ad iPhone di Apple.