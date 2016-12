Galaxy S8 potrebbe avere S-Pen come accessorio esterno

Samsung S-Pen rappresenta, come in molti di noi certo sapranno, un accessorio ad uso esclusivo della serie Samsung Galaxy Note ma, secondo le ultime indiscrezioni, la società sudcoreana intende fare sul serio con il suo Galaxy S8 e, pertanto, potrebbe proporre in dotazione opzionale anche la tanto discussa S-Pen, con tutte le caratteristiche di supporto viste in questi mesi su Note 7 e device antecedenti.

Un nuovo report proveniente dalla lontana Cina, di fatto, manifesta la possibilità di poter avere a che fare con una stilo integrata anche per Galaxy S8 smartphone, sebbene nulla sia trapelato in via ufficiale tra le file degli addetti ai lavori.

Effettivamente, l’implementazione di un accessorio come la S-Pen a bordo di un discusso device che offra il supporto ad ampi display con diagonale da 6 pollici ha un senso, specie se si pensa al fatto che l’ultimo mancato Note 7 ha riportato in dote uno schermo da 5,7 pollici adeguatamente ottimizzato per l’utilizzo delle funzioni penna. La promessa di un device Full-Screen, quindi, giocherebbe in questo caso a favore della nuova prevista implementazione.

Una notizia che si accompagna a quelli che sono i dati su una potenziale tardiva commercializzazione di device Note, da rinviarsi almeno al prossimo 2018. Si è detto, in particolare, che Samsung sia in fase di testing per una molteplicità di prodotti appartenenti alla serie Galaxy S8 che, in questo contesto, non escludono una possibilità simile, benché questo potrebbe creare un serio pretesto per l’adozione di questi prodotti rispetto a quelli della line-up Note, da sempre caratterizzati per l’esclusiva sulla funzione.

Ne sapremo di certo di più nel corso delle settimane a venire. Intanto ricordiamo che la presentazione del nuovo telefono dovrebbe avvenire, come indicato, nel corso del mese di Aprile 2017 nel contesto espositivo della città di New York. E tu che cosa ne pensi di questa nuova presunta implementazione hardware? Rilascia pure qui il tuo feedback.

LEGGI ANCHE: Galaxy S8: 8GB di memoria 10nm e comparto di storage UFS 2.1