Galaxy S8 e S8 Plus neri mostrati in 6 nuove foto

Continua incessante la circolazione di foto e video riguardanti il Galaxy S8 e il Galaxy S8 Plus, i nuovi attesissimi Top di gamma di casa Samsung che saranno presentati il 29 marzo a New York. Ancora un enigma la data di vendita: la più accreditata è il 21 aprile, subito dopo troviamo il 14 aprile. Ma in queste ore ne è emersa un’altra: il 28 aprile, a causa di presunti problemi di produzione riguardanti il processore Exynos. Quanto alla pre-vendita online, l’unica data di cui si parla è il 10 aprile. Intanto, sono circolate altre foto, ben 6 che ritraggono il Galaxy S8 e la sua versione Plus. Sono presenti novità? Guardiamole di seguito.

Galaxy S8: spuntano 6 nuove foto, nessuna conferma

Queste 6 nuove foto che ritraggono i due dispositivi in colore nero sono pubblicate da Sammobile e provengono da un produttore di protezione per lo schermo. Lo schermo del Galaxy S8 appare con la funzione di visualizzazione Always-On e il tasto Home sul display. Sopra la lunetta superiore troviamo molti sensori insieme con la fotocamera frontale e lo scanner dell’iride. Sulla parte superiore, il telefono è dotato di un vassoio carta SIM e un microfono secondario. C’è una porta USB di tipo C, altoparlante, e un jack per le cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore.

Ecco le foto:

Non ci sono dunque novità di rilievo e le foto confermano i soliti rumor.

