Galaxy S8 svelato da Samsung Internet Beta: ecco il percorso da seguire per vederlo

Galaxy S8 appare nella versione beta di Samsung Internet! In un precedente articolo, vi abbiamo detto che Samsung Electronics ha rilaasciato la versione pubblica del suo sistema di navigazione online Android per Samsung. Tante le novità che tengono conto delle nuove integrazioni al Search Engine in modalità privata, basato su DuckDuckGo, nonché un nuovo sistema di filtri per il blocco dei contenuti, basato su app di terze parti. Ancora, è possibile apprezzare gli indicatori per le Progressive Web Apps, un lettore di QR code ed il supporto ai beacon Physical Web. E altro che potete leggere nell’articolo di Domenico Pitasi.

Ma, come dicevamo, c’è anche un altro interessante aspetto della versione beta di Samsung Internet: ci svela il Galaxy S8. Ecco quale percorso seguire.

Galaxy S8, come vederlo tramite Samsung Internet Beta

Come riporta Sammobile, il tanto atteso Galaxy S8 può essere visto tramite la versione Beta di Samsung Internet nel pannello di attivazione dell’estensione CloseBy. Il percorso da seguire è Impostazioni, poi Estensioni, e poi selezionare CloseBy nella lista delle opzioni. E’ anche possibile scaricare l’APK dal database del sito e procedere. Noi comunque vi sveliamo già l’immagine:

Certo, solo un’immagine. Ma, essendo proposta da Samsung, può essere considerata molto più veritiera di tanti render che circolano in queste settimane.

Leggi anche: Galaxy S8, ecco la data per il pre-ordine online