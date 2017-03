Galaxy S8, Samsung tramite sondaggio rivela novità più importanti: 2 piacevoli notizie e un grande assente

Le caratteristiche dell’attesissimo prossimo Top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S8, sembrano proprio non essere più un mistero. Foto, video, immagini ce le hanno svelate a poco a poco e ormai tante sono diventate praticamente ufficiali. Diverse, comunque, sono state rese note in via ufficiale dalla multinazionale coreana stessa. Tuttavia, a quindici giorni dalla sua presentazione ufficiale, non mancano sorprese. Come quelle apparse in un sondaggio che Samsung ha rivolto agli utenti sulle novità principali di Galaxy S8. C’è un’assenza spiazzante ma anche due piacevoli notizie. Vediamo di cosa si tratta.

Galaxy S8, in sondaggio di Samsung Filippine manca Bixby

Come riporta GsmArena, Samsung Filippine ha lanciato un sondaggio tra gli utenti. I quali, oltre ovviamente a registrarsi al sito, devono scegliere con la classica spunta quale tra le principali novità che Galaxy S8 porterà in dote preferiscono. Orbene, nell’elenco troviamo:

La fotocamera migliorata

Il design

Durata della batteria migliorata

Prestazioni di gioco potenti

Esperienza di realtà virtuale

Tutte belle e importanti novità. Che saranno sicuramente molto gradite. Ma ne manca una. Avete indovinato quale? Proprio lui, quello che dovrebbe fare da concorrente a Cortana o Siri. Ovvero, l’assistente virtuale Bixby. Per il quale è prevista anche apposita aggiunta di un tasto fisico laterale. Forse Samsung vuole preparare al meglio la prossima campagna pubblicitaria e quindi testa il parere degli utenti. Ma l’assenza di Bixby è un fatto che pesa. Mica sarà il grande assente del prossimo Top di gamma del colosso coreano?

Galaxy S8, piacevole notizia riguardo batteria e fotocamera

Comunque, guardiamo anche l’altra faccia della medaglia. Si pensi al fatto che si cita, tra le novità, la batteria e la fotocamera implementati. Dai rumor, invece, sembra che non ci dovrebbero essere particolari novità rispetto al predecessore S7. Per saperlo, non resta che attendere questi fatidici 15 giorni che ci dividono dall’evento di New York.

