Galaxy S8, su sito Samsung spunta variante colore Ametista

Ci avviciniamo sempre più al lancio ufficiale dell’attesissimo prossimo flagship di casa Samsung: il Galaxy S8 e la sua versione Plus. La presentazione avverrà tra quindici giorni esatti in quel di New York, mentre per vederlo negli store tradizionali dovremo attendere il 21 o il 28 aprile. Mentre la prevendita online forse partirà il 10 dello stesso mese. Ieri sono arrivate alcune notizie interessanti sul Galaxy S8, che vi riporteremo successivamente. Oggi, invece, sul sito ufficiale di Samsung sono finalmente apparsi i tre colori ufficiali con cui i due dispositivi saranno proposti al pubblico. Scopriamo i particolari di seguito.

Galaxy S8: colore Ametista

La notizia riportata da Sammobile sa quasi di conferma. Infatti, sul sito ufficiale di Samsung India è apparso un quesito che chiede agli utenti in quale colore preferirebbero i due dispositivi. Orbene, le tre varianti di colore sono quelle circolate in questi giorni. O quasi: Nero, Argento e Ametista.

Proprio i tre colori già riportati in un precedente articolo. Per chi non lo sapesse, Ametista è una varietà di viola, spesso associata a rocce basaltiche sub alcaline situate in Egitto e in Mesopotamia. Utilizzata per creare le gemme più utilizzate in gioielli, sigilli e intagli. Ciò renderebbe quindi questo dispositivo un gioiello a tutto gli effetti. Quindi, non un semplice Violetto, ma un viola ancor più particolare. Per farvi un’idea, Ametista sarebbe questo:

Galaxy S8, notizie emerse ieri

Ieri intanto sono emerse diverse interessanti notizie riguardanti questo dispositivo. Come la spiegazione del perché non avrà il sensore delle impronte digitali sul display, assenza non dovuta solo al fatto che già vi sarà presente il tasto Home, ma perché la società a cui Samsung si è affidata ha fallito nel suo tentativo.

Peraltro, c’è stato poco tempo a disposizione per fare ulteriori prove. Un’altra notizia interessante ritiene che la versione Plus avrà una batteria da 3,500 mAH, con tanto di foto a corredo. Ancora, una fonte ritenuta autorevole in fatti Apple come Ming-Chi Kuo, della società KGI Securities, si è detto certo che la data di uscita sarà il 21 aprile. Infine, S8 e S8+ hanno ottenuto certificazione del marchio sia in Cina che negli Usa.