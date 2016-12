Galaxy S8: sparisce la barra di navigazione fisica ed arriva il 3D Touch

La data di presentazione del nuovo Galaxy S8 ha dubito uno slittamento che proporrà un device accattivante e dalla straordinarie potenzialità solo in Aprile 2017, all’interno di una manifestazione concepita presso la città di New York. Nei mesi che ci separano da questo atteso evento, tanti sono stati e continuano ad essere i rumor in merito ad un terminale che, per Samsung, rappresenta l’ultima sfida alla riconquista del mercato smartphone, dopo il recente flop avutosi con i Note 7.

In ultima analisi, oltre alle indiscrezioni manifestatisi a proposto del terminale in questi giorni ed in queste ultime settimane, si sommano anche i rumor relativi al display Galaxy S8 ed alla possibilità di un’estromissione forzata della barra di navigazione che accompagni quella già vista per il pulsante Home. Spariranno, quindi, anche i pulsanti capacitivi fisici per le funzioni Indietro e Multi Tasking a vantaggio di un’integrazione underskin non meglio precisata.

Lo ha dichiarato David Ruddock di Android Policei attraverso un post all’interno del suo profilo personale Twitter, ove si riporta, nello specifico, della possibilità di realizzaer un’interazione che sostituisca dette funzionalità con sistemi virtuali a schermo e feature 3D Touch in stile iPhone.

Source: Galaxy S8 will completely ditch hardware navigation keys, Samsung is switching to all soft keys with 3D touch-like functionality. — David Ruddock (@RDR0b11) December 28, 2016

Una soluzione che ben collude con le indiscrezioni manifestatisi in settimana a proposito dell’implementazione del nuovo sistema integrativo sotto-schermo per lo scanner delle impronte digitali ad ultrasuoni concepito da Synaptics e da volersi posizionato nella zona retrostante del nuovo dispositivo. Ad ogni modo, l’aspetto posizionale resta, al meno per il momento, ignoto.

Con un display pressure-sensitive i tasti di navigazione saranno pienamente configurabili ed in grado di eseguire una molteplicità di azioni contestualmente all’applicazione di utilizzo.

In attesa di un riscontro ufficiale che confermi la posizione ed i criteri di personalizzazione dei nuovi sistemi ad interazione virtuale, vi invitiamo a rilasciare qui le vostre personali considerazioni al riguardo, Come si sta prospettando questo nuovo Galaxy S8 smartphone? Convincente? A te la parola.

