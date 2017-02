Galaxy S8: ecco tante nuove foto del design, arrivano tre piacevoli conferme

Il 29 marzo si avvicina sempre più. “Il giorno dei giorni” di Samsung, almeno per quest’anno, visto che finalmente sarà presentato il tanto atteso Galaxy S8. Come però abbiamo più volte detto in precedenza, il Top di gamma della multinazionale coreana sarà presentato in un breve video di un minuto il 26 febbraio. In occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, mentre sarà messo in vendita non prima del 15 aprile.

Il final countdown è scandito da numerosi render che riassumono tutti i rumor raccolti in questi mesi e che ormai ci hanno dato un’idea abbastanza precisa su come sarà. In queste ore sono spuntate altre foto sul Galaxy S8, che vi riportiamo di seguito con piacere.

Galaxy S8, spuntano altre foto: confermata assenza tasto Home fisico e presenza headphone jack da 3.5mm

Le foto ci sono fornite dal sempre attento e attendibile, su questioni di casa Samsung, Sammobile. Dalle nuove foto del Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus vediamo tre importanti conferme. La prima è che entrambe le versioni del Top di gamma del colosso coreano saranno in formato dual-edge. E ciò gli dà sicuramente un tocco in più, mentre prima ciò spettava solo alla versione Edge (ecco perché la versione implementata non si chiama più così). Seconda conferma riguarda la facciata tutta dedicata al display che la coprirà per il 94%: assente sia il tasto Home fisico che il sensore di impronte digitali; che invece è posto sul retro.

Infine, la terza conferma riguarda il jack per le cuffie da 3,5 mm, che invece sarà presente. Una notizia che fa piacere a molti i quali avevano invece mugugnato sulla sua assenza.

Ma bando alle ciance, ecco le foto:

E’ notizia di queste ore che Samsung ha in programma la realizzazione di 10 milioni di display per S8 e 6 milioni di display per la versione S8+. La multinazionale coreana punta a distribuirne 60 milioni di unità, superando nettamente i 48 milioni di S7 e 46 milioni di S6.