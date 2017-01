Galaxy S8 testati in Cina: c’è speranza per febbraio?

Il 2017 appena iniziato sarà ancora l’anno della sfida tra Samsung e Apple. I due colossi della telefonia (e non solo) puntano a sorprendere gli appassionati del settore con nuovi dispositivi che contengano tante novità. Apple lo farà col suo tradizionale iPhone del decennale, Samsung sicuramente con il Galaxy S8. Mentre molti dubbi riguardano una nuova versione del Galaxy Note dopo il clamoroso flop della settima e un ancora misterioso Galaxy X. Un mistero resta poi ancora l’uscita dello stesso Galaxy S8, data ormai quasi per certa per il prossimo aprile. Ma dalla Cina giunge una notizia che fa sperare in un anticipo: il Galaxy S8 è sottoposto ai primi test. Che ci sia ancora speranza per febbraio? Scopriamone di più.

Galaxy S8, i test in Cina

GsmArena riferisce che dei primi test sul Galaxy S8 sia partiti proprio dalla Cina. Ad essere in esecuzione sono rispettivamente le versioni del software G9500ZCU0APLF e G9550ZCU0APLF. Le quali sarebbero la variante cinese. Mentre le versioni internazionali del software riportano i codici G950FXXU0APLH e G955FXXU0APLH. Non è ancora chiaro se la seconda versione si chiami Edge o Plus e se entrambe le versioni saranno curve o solo una seconda implementata. Come da tradizione della multinazionale coreana.

Per qualcuno, comunque, questi test ad inizio gennaio lasciano un brandello di speranza che il dispositivo sarà presentato a fine febbraio. In occasione del MWC di Barcellona. Ma forse si tratta solo di una pia illusione e tutto sarà rimandato ad aprile.

Leggi anche: Galaxy A7 (2017) Vs Galaxy A7 (2016): cosa cambia

Galaxy S8, gli ultimi rumor

Comunque, gli ultimi rumor relativi al Galaxy S8 parlano di un dispositivo dotato di 3D Touch simile all’iPhone, con relativa soppressione dei tasti fisici; di un Bluetooth 5.0; di cuffie wireless in-ear con conseguente soppressione del jack da 3,5 mm; di una S Pen; di una fotocamera posteriore con doppia lente; di una fotocamera anteriore con auto-focus.