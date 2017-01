Galaxy S8 potrebbe avere uno schermo formato 17:9

Samsung Display ha presentato in video il nuovo pannello Super AMOLED che potenzialmente troveremo montato sul Galaxy S8. Da un esame più approfondito della questione, sono emersi nuovi ed interessanti dettagli che lasciano emergere un cambio strutturale per il rapporto d’aspetto dei nuovi terminali, che passerà da 16:9 a 17:9.

Dalla visualizzazione del contenuto Youtube, di fatto, emerge una diversa disposizione dello schermo. La scelta di passare ad un display 17:9 piuttosto che un 16:9 potrebbe essere verosimilmente dovuta al fatto che i futuri Galaxy S8 non avranno più i pulsanti Home e i tasti capacitivi soft-touch.

Rispetto all’attuale, S7 ed S7 Edge, in cui il tasto Home ed i controlli fisici a sfioramento sono in evidenza, di fatto, l’S8 elimina la necessità fisica dei pulsanti e pone l’introduzione diretta dei controlli a schermo. Onde evitare un netto restringimento dell’area utile di contatto, infatti, Samsung avrebbe pensato di variare questa disposizione standard.

E tu che cosa ne pensi in merito a questa scelta che, per certi versi, si affianca a quella già vista per il form factory del prossimo diretto competitor LG G6, in cui si osserva un rapporto di forma di 18:9? A te tutte le considerazioni del caso.

