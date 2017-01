Galaxy S8 avrà versione Desktop: ecco immagine che lo conferma

Tra i vari rumor che si stanno susseguendo incessanti da diverse settimane riguardo l’attesissimo Galaxy S8 di Samsung, c’è anche uno che vorrebbe che il Top di gamma della multinazionale coreana abbia una versione Desktop. Orbene, tale rumor è confermato dal fatto che tale versione è stata registrata ufficialmente sia in Corea del sud, sia negli Stati Uniti che qui da noi in Europa. Vediamo l’immagine che conferma la versione Desktop del Galaxy S8.

Galaxy S8 avrà versione Dex

A proporre le immagini delle tre registrazioni di questa versione Desktop è il sito olandese Galaxy Club, sempre foriero di esclusive. Il quale è stato anche tra i primi a fornire qualche settimana fa un’immagine di una speciale ‘modalità desktop’ nelle due versioni. La versione Desktop si chiamerà Samsung DEX o DEX Station. Nella descrizione viene detto che è un “software per controllare la modalità di adattamento dell’interfaccia utente” e “proiettare lo schermo di dispositivi mobili per display tramite periferiche di computer e reti wireless“.

Con questo dock in seguito sarà dunque possibile utilizzare il Galaxy S8 (ma soprattutto la sua versione più estesa Plus) come un vero desktop. Si pensi a quando si è in viaggio e, tramite un mouse, magari combinata a una tastiera Bluetooth, potrete svolgere il vostro lavoro anche in un treno, aereo, camera d’albergo, lounge bar, ecc.

Leggi anche: Galaxy S8, con Bixby privacy a rischio? I dubbi degli esperti

Galaxy S8, spunta nuova data

Dunque, avrà tra le sue funzioni anche una sorta di funzione Continuum di Microsoft. Per un dispositivo che promette di essere esplosivo. Non in senso stretto, naturalmente, come è invece stato per il Note 7. Intanto in queste ore è spuntata un’altra data riguardante la sua commercializzazione: il 21 aprile. Ma le fonti non sembrano essere particolarmente attendibili. Mentre è ormai ufficiale che non sarà presentato il 26 febbraio, bensì il 29 marzo.