Galaxy S8, questo nuovo video ne riassume le principali caratteristiche

Prosegue il countdown dell’uscita dell’attesissimo Samsung Galaxy S8. I rumor ce lo stanno svelando sempre più. Mentre sono appare anche le specifiche tecniche ufficiali. Per quanto concerne la sua versione Plus, è stato confermato ufficialmente che sarà da 6.2 pollici, con display Quad HD Super AMOLED. Ancora, un lettore di impronte digitali sulla parte posteriore del telefono e l’assenza del tasto fisico Home, integrato invece nel display “intelligente”.

I processori saranno, a seconda delle aree geografiche, Exynos 8895 e Snapdragon 835. Il che per entrambi i casi è un’ottima notizia anche in termini di consumo di batteria. Quest’ultimo ad esempio, rispetto al precedente Snapdragon 821, consuma un quarto di batteria in meno. Ma un nuovo video ci riassume anche altre specifiche tecniche del Galaxy S8.

Galaxy S8, un video riassuntivo

Il video sul Galaxy S8 è stato pubblicato dal sito britannico Express e dura poco più di 2 minuti. Il video riprende alcune foto e qualche video trapelato in questi giorni.



Quanto alle altre specifiche, la versione smart sarà da 5,8 pollici Quad HD Super AMOLED, schermo che ricopre il 94% della faccia anteriore. Ancora, fotocamera posteriore da 12 megapixel e quella frontale da 8 megapixel con autofocus. Uno scanner dell’iride, il certificato d’impermeabilità e anti-polvere IP68, 64GB di memoria. Il sistema di pagamento Samsung Pay, l’assistente virtuale Bixby.

La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire in quel di New York il 29 marzo, mentre la messa in commercio in tutto il Mondo il 21 aprile.

