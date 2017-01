Galaxy S8 video render sempre più simile al Note 7, ma più potente

Il Samsung Galaxy S8 è per forza di cose uno degli smartphone più discussi di queste settimane, trattandosi a conti fatti del device più atteso di questo 2017 appena iniziato. Quali saranno i suoi punti di forza? Come si proverà a fare la differenza rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano nel corso degli ultimi dodici mesi in questo mondo? Il video che stiamo per condividere con voi oggi può risultare piuttosto utile per fare chiarezza una volta per tutte.

Tutto è incentrato su una voce del tutto inaspettata fino a qualche giorno fa, visto che lo scorcio finale del 2016 ci ha regalato rumors in merito alla possibile adozione della cosiddetta S Pen con il Samsung Galaxy S8, quella che in questi anni abbiamo imparato a conoscere grazie ai Note. Tuttavia, il pubblico italiano ufficialmente non ha potuto apprezzarne l’evoluzione degli ultimi anni, alla luce del ritiro dal mercato del Samsung Galaxy Note 7 per le questioni note a tutti.

Insomma, un motivo in più per credere a questo possibile step che potrebbe essere concepito dal brand asiatico. Del resto, qui in Europa l’ultimo phablet coreano che è stato commercializzato in via ufficiale è stato addirittura il Samsung Galaxy Note 4, più di due anni fa. Questo dato basta da solo per far aumentare le quotazioni in merito al possibile arrivo del pennino a bordo del Samsung Galaxy S8, nonostante ad oggi manchino conferme da parte del produttore.

Staremo a vedere quali saranno le decisioni dell’azienda, mentre per il momento ci possiamo accontentare del video con il quale possiamo avere un assaggio relativo alla possibile adozione di S Pen da parte del Samsung Galaxy S8. Ecco le immagini in questione per tutti quelli che stanno seguendo con interesse la vicenda.