Galaxy S8: ecco il nuovo video spot Samsung

Samsung Galaxy S8 si avvicina alla sua data di esordio ufficiale, stabilita già in sede ufficiale di Mobile World Congress 2017 nella giornata del 29 Marzo 2017 presso il palcoscenico espositivo di New York con evento parallelo a Londra. Ci troveremo di fronte ad uno smartphone proposto in duplice versione, Standard e Plus, ma avente caratteristiche perfettamente identiche sotto il profilo estetico-costruttivo.

Sebbene la data di prevendita sia ancora da stabilirsi, i rumor parlano potenzialmente di un periodo compreso tra il prossimo 7 e 10 Aprile 2017 per la prima versione, e tra il 21 ed il 28 Aprile 2017 per la versione Galaxy S8+ Plus. Per placare le attese, la società sudcoreana ha deciso di concedere al pubblico interessato un nuovo video spot che contribuisce a svelare alcune peculiarità dei nuovi terminali.

La strategia pubblicitaria stuzzica di certo l’attenzione del grande pubblico, proponendosi con contenuti ironici ed a tratti divertenti. Il video mostra un giovane catapultato in un altro mondo. In questo frangente appare il telefono ed una scritta “unpacked 2017.03.30”, il che indica che il nuovo dispositivo sarà messo in circolazione già a partire dal 30 Marzo 2017 nella madrepatria Sud Corea.

Il Samsung Galaxy S8 è stato oggetto di indiscrezioni, conferme e rumor di ogni tipo. Ad oggi, riguardo al nuovo terminale sappiamo che sarà equipaggiato con una dotazione tecnica di tutto rispetto:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Edge (per entrambe le versioni) Super AMOLED W-QHD (QHD+) Resolution con diagonali da 5.8 (Standard) e 6.2 pollici (Plus) @2960×1440 pixel con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 5a generazione e cornici ridotte al minimo

Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 835 10nm (mercato USA) e Samsung Exynos 8895 (Mercato Europa)

Memoria RAM : 4GB

Memoria ROM: 64GB con tecnologia UFS 2.0 e supporto per espansione esterna tramite apposito slot separato per microSD Card

SIM Card : Formato Nano-SIM

Fotocamera Principale Posteriore: 8 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica laser @f/2.0, tecnologia Dual Pixel

Fotocamera Secondaria Anteriore : 8 Megapixel

Connessioni: LTE 24 bande, WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 5.0 ed USB 2.0 Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System

Sensoristica : Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola, IRIS Scanner, Rapid Wireless Charger

Altro: Assenza di pulsanti fisici sul frontale e pulsante dedicato all'attivazione del sistema ad intelligenza artificiale per l'assistente vocale Samsung Bixby su entrambi i modelli, sistema di impermeabilizzazione IP68 (1.5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti in acqua), Samsung Pay, Jack cuffie tradizionale, cuffie AKG in dotazione

Batteria : 3.000mAh/3.500mAh non removibile con funzione ricarica rapida Quick Charge 4.0

Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni proprietarie Samsung Experience

Che cosa ne pensate di questo nuovo Samsung Galaxy S8 che già nei suoi primi test preliminare ha fatto registrare un punteggio di oltre 205.000 su AnTuTu? A voi tutte le considerazioni del caso.

