Galaxy S8, ecco un altro video di pochi secondi che lo mostra acceso

Il 29 marzo, finalmente, Samsung presenterà il suo attesissimo gioiellino Galaxy S8. Con una doppia presentazione in due località di tutto rispetto: Londra e New York. Quanto alla data di uscita nei negozi, invece, restano in ballo due date per ora: il 14 aprile in Corea del sud e altrove nelle settimane seguenti; il 21 aprile in tutto il Mondo. L’attesa sta venendo comunque allietata da varie immagini, foto e video, che ci hanno dato più di un’idea sul nuovo dispositivo. Confermando ormai appieno i rumor più insistenti riguardo sia il lato Hardware che Software.

A proposito di video, su Twitter ne sta circolando da poco un altro di pochi secondi che ci mostra il Galaxy S8 in funzione. Vediamolo di seguito.

Galaxy S8, video di due secondi ce lo mostra acceso

Il video è stato pubblicato dal profilo Twitter @mmddj_china, che ha una descrizione promettente: “Samsung GALAXY Club Smartphone-lovers Group”. A diffonderlo è come sempre Sammobile. Scorrendo sulla bacheca di questo account si scorgeranno anche altri dispositivi. Ma tornando a quello che qui più ci interessa, questo account cinese ci mostra un video di soli due secondi con uno smartphone acceso e sotto carica proprio uguale a come il Galaxy S8 ci viene sempre descritto. Le cornici superiori e posteriori sono sottilissime, mentre sui lati meno evidente è che si tratti davvero di un telefono dual-edge. E ciò non è certo un dubbio da poco, sembra infatti che ci siano cornici anche sui lati. Comunque, ecco il video di seguito, giudicate voi:

L’account in questione ne sembra convinto e ha scritto in maiuscolo il nome del telefono. Vedremo tra meno di un mese se questi video saranno stati attendibili