Galaxy Xcover uscirà anche in Italia! Prezzo, data uscita, foto e due specifiche che lo rendono speciale

by Luca Scialò





Samsung continua a mordere il mercato degli smartphone immettendo in commercio molti dispositivi validi. Se i Galaxy A5 e Galaxy A7 versione 2017 sono già una realtà e sembrano già molto apprezzati, i prossimi appuntamenti saranno il Galaxy Xcover e il Galaxy S8 nel mese di aprile. Mentre sono ancora avvolti nel mistero i progetti relativi al Note 8 e al pieghevole Galaxy X. In realtà, anche l’attesissimo S8 è oggetto di continui balli di cifre riguardo la data di messa in vendita. Ultima spuntata: il 28 aprile. Mentre il Galaxy Xcover è sicuramente una realtà certa e imminente.

Samsung ha annunciato ufficialmente che uscirà anche in Italia, con una data precisa. Ve la enunciamo di seguito, insieme a foto del prodotto e specifiche tecniche. In particolare, due lo rendono speciale e molto interessante.

Galaxy Xcover il 4 aprile anche in Italia: il prezzo

Sammobile riporta l’elenco completo dei Paesi che riceveranno l’interessante Galaxy Xcover. Tra i quali, come potete constatare, risulta anche l’Italia. Riguardo la data di uscita, essa sarà il 4 aprile, come sempre Sammobile ha riferito in un altro articolo precedente. Quanto costa il Galaxy Xcover? Nei due articoli viene anche rivelato questo: 259 euro. Conviene acquistarlo? Nel prossimo paragrafo vi indichiamo specifiche tecniche e qualche foto.

Galaxy Xcover: specifiche tecniche

Veniamo alle specifiche tecniche. Questo dispositivo ha il certificato IP68, vale a dire la resistenza ad acqua e polvere. Un marchio che ormai Samsung ha deciso di conferire a tutti i suoi dispositivi. Come pure fatto per i succitati A5 e A7. Ma anche il certificato militare MIL-STD 810G, che rende il dispositivo resistente anche a temperature estreme (alta e bassa). Ma anche nebbia, luce solare intensa, cadute e sballottamenti. Lo schermo è un TFT da 4.99 pollici con risoluzione 720 × 1280 pixel. HD. Il processore è un 1,4 GHz quad-core collegato a 2GB di RAM e 16GB di memoria con supporto per scheda microSD.

Pesa soli 172 grammi, ha una batteria da 2,800mAh e il supporto NFC. Ancora, Android 7.0 Nougat nativo. Altra chicca, è che il touchscreen del display funziona anche in caso si indossino dei guanti (si pensi all’inverno, senza bisogno di toglierseli ogni volta). La fotocamera posteriore è da 13 megapixel con flash integrato, mentre quella frontale da 5 megapixel.

Foto del Galaxy Xcover

Detto delle specifiche tecniche, veniamo alle foto. Eccone alcune.

Cosa ne pensate? Per essere un telefono di fascia media, questo dispositivo ha comunque diverse chicche. Si pensi al certificato che lo rende resistente a molti fattori ambientali e all’uso dello schermo anche con i guanti. Particolare non trascurabile, il fatto che abbia già Nougat 7, mentre ad esempio A3 (2017) ha ancora il vecchio Marshmallow. Tutto sommato, i 259 euro li vale tutti.

