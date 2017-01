Gear S3 e Gear S2 pronti a ricevere Watchmaker

Giunto all’attenzione del pubblico la scorsa Primavera, Watchamaker è diventato velocemente uno degli strumenti più avanzati, completi ed apprezzati per la realizzazione di nuove skin grafiche da applicare ai device Android Wear nel campo degli indossabili intelligenti da polso.

Il team di sviluppo, formato dai creatori di Camera Zoom FX, ha annunciato recentemente che l’applicazione si espanderà anche all’esterno delle piattaforme Google, per abbracciare finalmente anche gli ultimi ritrovati della tecnologia software Samsung Tizen, ovvero i tanto apprezzati terminali della linea Gear S3 Frontier e Gear S3 Classic, oltre ai dispositivi di precedenti generazione visti con i Gear S2.

La novità dovrebbe concretizzarsi nel giro di qualche settimana e contestualmente alla presentazione della nuova piattaforma operativa Google per Android Wear 2.0. Nel corso dell’anno arriverà inoltre anche il supporto a TicWatch, una piattaforma software direttamente derivata da Android e fondata nel lontano 2012 da un ex-Google.

Il nuovo aggiornamento, così come riferito dai developer, non comporterà costi aggiuntivi verso tutti coloro che dispongono già di WatchMaker. Ulteriori dettagli in merito all’aggiornamento verranno dati nel corso dei prossimi giorni.

Sei felce di ricevere il nuovo supporto alle personalizzazioni sul tuo Gear S3/Gear S2? Che ne pensi?

LEGGI ANCHE: Gear S3: Samsung promuove gli smartwatch con tre nuovi video