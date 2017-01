Gear S3, S2 e Gear Fit 2 finalmente compatibili con iOS

Sul finire del 2015, Samsung aveva provveduto a fare notizia circa la concessione di utilizzo dei Gear S2 sull’universo di prodotti iOS della software house di Cupertino, promettendo in un secondo momento l’integrazione diretta degli ultimi ritrovati della tecnologia smartwatch, ovvero sia anche i Samsung Gear S3.

Per i primi si era ipotizzato, almeno nelle fasi iniziali, un rilascio delle funzioni compatibili per la metà di Gennaio 2016. I tempi, comunque, si sono dilungati ben oltre il normale, tanto che solo da oggi sarà possibile contare sul pieno supporto all’ecosistema Apple. Una situazione che, dopo la notizia di un preventivo rilascio dell’app Samsung Gear Manager per iOS lo scorso mese, porterà finalmente ad un pairing tra i device Samsung e gli iPhone.

Gear S3, Gear S2 e Gear Fit 2 potranno, quindi, essere utilizzati con i telefoni Apple. Gli utenti, pertanto, possono procedere al download della relativa applicazione di gestione Samsung Gear S da App Store o attraverso il sito internet dedicato apps.samsung.com/gear. Una volta scaricata l’app in questione tutti gli utenti iOS possono garantirsi l’accesso ai terminali della serie.

Non basta altro che premere su Connetti al Gear per sincronizzare i due dispositivi. In questo frangente l’app si occuperà di trasferire i dati dallo smartwatch allo smartphone e provvedere all’utilizzo delle annesse funzioni dedicate, variabili da dispositivo a dispositivo.

I device iOS compatibili includono tutti gli smartphone che possono garantirsi la presenza minima di iOS 9.0 e versioni superiori, ovvero sia minimo un iPhone 5.

L’aggiornamento, in tal senso, rappresenta un ulteriore passo in avanti per Samsung in merito al processo di integrazione funzionale verso piattaforme esterne, a tutto vantaggio di noi utenti finali.

Siamo nella fase finale di test e non vediamo l’ora di introdurre la compatibilità iOS in tutta la nostra linea di indossabili, al più presto

Ha aggiunto il rappresentante della divisone wearable. L’attesa è finita. E tu che cosa ne pensi di questa nuova possibilità? Lascia pure qui tutte le tue personali considerazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Gear Manager app iOS appare online, disponibile l’IPA [Download]