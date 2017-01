Gear S3: Samsung promuove gli smartwatch con tre nuovi video

Samsung prosegue la sua campagna promozionale per i suoi indossabili da polso di ultima generazione, i Gear S3 Classic e Frontier. Tre nuovi video puntano all’esaltazione delle caratteristiche principali dei rispettivi prodotti.

L’ultimo video pubblicato dalla società sul canale ufficiale Youtube è chiamato Extreme Unboxing” e racconta, in breve, un viaggio di tre giorni a Macchu Picchu che ha come protagonista un giornalista chiamato Pedro Andrare, accompagnato dal’attrice Melanie Fronckowiak.

Nel video vengono messe in risalto le potenzialità on-board offerte dal supporto a GPS, barometro e sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca.

Ulteriori due video, pubblicati nelle scorse settimane, pongono in chiara luce la possibilità di realizzare una personalizzazione dei device tramite watchfaces e cinturini intercambiabili. Il tutto si completa con la possibilità di poter gestire agevolmente gli impegni di una giornata ricca di impegni che, in tal caso, ha come testimonial l’attore e musicista britannico Jacob Anderson e che vediamo nel video che segue.

Come noto, Samsung ha provveduto a diversificare la line-up realizzando sue soluzioni chiamate Gear S3 Frontier e Gear S3 Classic. Le differenze, in questo caso, sono puramente estetiche. Il Frontier è pensato espressamente per un utilizzo sportivo e, quindi, outdoor mentre il Classic si rivolge a coloro che non vogliono rinunciare all’eleganza di un tradizionale orologio meccanico da polso.

Entrambe le soluzioni sono provviste di display AMOLED circolare con lunetta girevole dalla diagonale di 1.3 pollici e tecnologia Always-On Display. Non mancano due pulsanti fisici laterali, GPS, cardiofrequenzimetro, Bluetooth e Certificazione IP68. Nel corso dei mesi a venire si prevede anche l’arrivo della variante Frontier con eSIM integrata, il che consentirà di avere un dispositivo completamente standlaone.

E voi che cosa ne pensate degli ultimi wearable Samsung? Vi piacciono? A voi tutti i commenti.

