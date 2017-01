GeekBench ospita Samsung Galaxy C5 Pro con 4GB di memoria RAM

Nel corso del mese di Settembre 2016 abbiamo appreso della creazione di due nuovi terminali Samsung per la serie Galaxy C che puntano ad arricchire l’attuale line-up con proposte innovative che si manifesteranno come Galaxy C5 Pro e Galaxy C7 Pro.

Nel corso di questi mesi si sono sollevate molte voci in merito alle specifiche ed agli aspetti tipici dei due terminali. Il modello Samsung Galaxy C5 Pro è stato recentemente avvistato tra le pagine del database di GeekBench dopo essere passato, tre settimane fa, all’interno del portale di GFXBench.

Samsung Galaxy C5 Pro rappresenta il nuovo medio gamma della categoria ed offre in dotazione le seguenti specifiche tecniche:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.2 e 5,5 pollici @1920x1080pcon rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass

: Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.2 e 5,5 pollici @1920x1080pcon rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 625 ARM @2.21GHz

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 625 ARM @2.21GHz Memoria RAM : 4GB LPDDR4 System

: 4GB LPDDR4 System Memoria ROM: 64GB

64GB Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel

16 Megapixel Fotocamera Principale Anteriore : 16 Megapixel

: 16 Megapixel Sensoristica : Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, barometro e contapassi

: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, barometro e contapassi Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz UI

Il terminale giungerà, come da scheda tecnica, con a bordo la penultima revisione del sistema operativo Google, sebbene si preveda una futura implementazione che consenta di sperimentare tutte le funzioni Android Nougat 7.0 e la fluidità della nuova interfaccia grafica utente Samsung Experience. Che idea ti sei fatto a proposito di questo dispositivo?

