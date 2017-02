Stando a recenti indiscrezioni emerse online, presto l’importante casa produttrice di origini cinesi Gionee potrebbe annunciare al grande pubblico un nuovo ed interessante smartphone Android, prevalentemente progettato per quel genere di utenti che amano scattare selfie.

Stando a quanto rivelato dai colleghi dell’affidabilissimo sito AndroidPure, il terminale sarà chiamato Gionee A1, e dovrebbe aprire le danze per quanto concerne la nuova serie di dispositivi realizzati dal produttore cinese inerenti alla gamma A ed essere caratterizzato da una componentistica di fascia medio-alta, inclusa una super fotocamera anteriore con sensore da 16 megapixel e flash LED incorporato.

Ecco la scheda tecnica che quasi sicuramente accompagnerà questo nuovo Gionee A1:

Sistema operativo Android Nougat versione 7.0 con interfaccia personalizzata AmigosOS 4.0;

Ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.5 pollici curvo, 2.5D con risoluzione Full HD e protezione Gorilla Glass;

CPU octa-core ad una frequenza di calcolo pari a 1.8Ghz;

Memoria RAM di 4GB e ROM di 64GB espandibile via microSD fino ad un massimo di 128GB;

Lettore di impronte di nuova generazione;

Porta IR;

Fotocamera posteriore con sensore da 13 megapixel e flash LED;

Fotocamera frontale con sensore da 16 megapixel e flash LED;

Batteria da 4010 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia.

LEGGI ANCHE: Samsung Patch Gennaio 2017 per Galaxy S5, Grand Neo e Galaxy J2 Prime in roll-out

Questo Smartphone interpreta molto bene le esigenze di tutti quegli utenti che finiscono per trovare nella propria libreria fotografica molte più foto scattate con la camera frontale, che non con quella posteriore. La scelta quindi di dedicare il sensore più potente del telefono ai Selfie è estremamente logica, e rischia di essere un apripista per una nuova interpretazione del mercato.

Al momento purtroppo questo è tutto ciò che sappiamo su questo nuovo Gionee A1. Essendo però davanti ad indiscrezioni assolutamente non ufficiali, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele.