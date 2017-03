Gli auguri per la Festa della donna 2017 l’8 marzo: migliori video, frasi, foto e GIF su Whatsapp

Siete indecisi su come fare gli auguri per la Festa della donna 2017? Bene, allora oggi cercheremo di venire in vostro aiuto attraverso la proposta di quelli che riteniamo essere i migliori video, frasi, foto e GIF che potrete facilmente condividere attraverso piattaforme come Facebook e Whatsapp. Ovviamente, a seconda dei casi, dovrete essere bravi a scegliere se inoltrarli privatamente o pubblicamente, ma a prescindere da questo provate a selezionare il contenuto migliore in base al tipo di destinatario.

MIGLIORI VIDEO AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 – Partiamo dai migliori video di auguri per la Festa della donna 2017. Il primo rispecchia forse al meglio la festa dell’8 marzo, in quanto consente di sottolineare lo spessore di numerose figure femminili che hanno avuto un forte impatto sulla nostra società in un periodo storico delicato. Insomma, un video d’impatto che potete tranquillamente condividere su Whatsapp e Facebook.

Il secondo celebra la festa della donna con ironia mista a parodia, attraverso una serie di doppi sensi. In modo alternativo per fare gli auguri in occasione della Festa della donna 2017 su Whatsapp, magari provando ad osservare la reazione della persona che amate.

MIGLIORI FRASI AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 – Ovviamente non poteva mancare un contributo per chi è alla ricerca di un contenuto più profondo, puntando sul testo piuttosto che su una soluzione multimediale. Quali sono le migliori frasi di auguri per la Festa della donna 2017 che potrete inoltrare su Facebook e Whatsapp? Ecco una selezione, per tutti i gusti:

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica… fantastica ogni giorno dell’anno! Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne Un giorno un uomo chiese al genio della lampada di renderlo più intelligente di qualsiasi altro uomo sulla terra. Il genio lo ha trasformò in una donna

MIGLIORI FOTO AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 – Per quanto riguarda le migliori foto di auguri per la Festa della donna 2017, esattamente come avvenuto in precedenza, la vostra bravura deve consistere nella scelta del miglior contenuto possibile a seconda del carattere e della personalità del destinatario. Solo a quel punto saprete quale sarà l’immagine più adatta da far girare su Whatsapp o Facebook partendo dalla gallery che vi proponiamo di seguito.

MIGLIORI GIF AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 – Chiudiamo a questo punto con una tipologia di auguri per la festa della donna 2017 tornata di moda improvvisamente in questo 2017. Stiamo parlando delle migliori GIF a vostra disposizione. Qui di seguito abbiamo raccolto per voi alcuni contributi (spesso e volentieri divertenti) che potrete giocarvi su Facebook e Whatsapp.

A questo punto potrete scegliere al meglio i migliori video, frasi, foto e GIF per fare gli auguri in occasione della Festa della donna 2017 attraverso app come Facebook e Whatsapp. Avete trovato lo spunto che stavate cercando grazie alla nostra selezione?