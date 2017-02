Google attiva il programma di certificazione per sviluppatori

Google apre ufficialmente il proprio programma di certificazione da indirizzare all’attenzione degli sviluppatori Android: Si tratta di un programma annunciato già all’I/O 2016 tenutosi nel corso della scorsa Primavera 2016 e che ha iniziato le due fasi di testing in oltre 61 Paesi che hanno visto coinvolti 322 sviluppatori. Il nuovo sistema è pronto ora per una sua diffusione pubblica.

Si tratta di un programma che consente appunto di ottenere la certificazione di Associate Android Developer a seguito di un iter d’esame a pagamento dal costo di $149 eccetto i residenti in India. In particolare l’esame consta in una fase di debug su app Android pre-esistente e sull’aggiunta di ulteriori funzioni che consentano di accrescere il potenziale applicativo del prodotto.

Il tempo a disposizione per la risoluzione delle richieste è di 48 ore. I lavori ultimati vengono poi inviati sia ad un algoritmo digitale che esamina in automatico i risultati sia ad un operatore umano. In caso di esito positivo si garantirà quindi l’accesso all’esame orale finale.

Se siete interessati a rientrare nel programma trovate tutte le informazioni disponibili a questo indirizzo: Se state cercando risorse utili per l’apprendimento, invece, consultate questo link e fate riferimento a questo elenco che indica gli argomenti chiave dell’esame. Qui, invece, trovate il post che annuncia l’apertura del nuovo programma.

Vi lasciamo con un video che spiega gli obiettivi e le finalità del nuovo programma di Certificazione Google. Che cosa ne pensate? Siete pronti a mettervi in gioco? A voi tutti i commenti.

LEGGI ANCHE: La Silicon Valley contro Trump: Google istituisce un fondo d’emergenza