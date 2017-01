Google Maps 9.44 Beta: funzione parcheggi disponibili per la destinazione

Il team di sviluppo di Google Maps ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la beta dell’applicazione. Tramite la nuova versione si è potuto segnalare l’arrivo di una funzionalità davvero utile.

A partire dalla versione Google Map Beta 9.44, di fatto, gli utenti possono conoscere in anticipo la disponibilità dei parcheggi per la destinazione selezionata. L’utilizzo della funzione prevede la visualizzazione a tre livelli: limitati, medi e facili. La reale disponibilità del parcheggio verrà segnalata opportunamente attraverso una piccola icona a forma di “P” che troveremo all’interno delle stime di durata del percorso scorrendo le indicazioni stradali sotto forma di testo.

Gli utenti che per primi hanno potuto provare la funzione riferiscono del fatto che la visualizzazione dei parcheggi si rende attiva per tutte le destinazioni dei grandi luoghi pubblici, nonché per centri commerciali, aeroporti e punti di interesse vari.

Al momento, purtroppo, Google non ha garantito la disponibilità della funzione per l’Europa, anche se confidiamo nel fatto che l’implementazione giungerà nel breve termine anche per noi.

Vi terremo senz’altro aggiornati in merito ad ulteriori informazioni. Nel frattempo vi invitiamo a rilasciare un vostro commento in caso di segnalazione. Di seguito, per il momento, trovate il download dell’APK verificato della nuova versione Google Maps in Beta.

