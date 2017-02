Google Maps Beta 9.46: nuove opzioni notifica e condivisione recensioni

Google Maps Beta v.9.46 introduce una serie di miglioramenti nei confronti delle informazioni aggiuntive da volersi per i sistemi di navigazione integrati di Mountain View per gli utenti Android.

Le aggiunte alle funzioni applicative prevedono ora alcune novità pre-annunciate dallo sviluppatore nel corso della settimana in merito alla presenza del nuovo sistema di condivisione delle recensioni e delle opzioni di notifica.

Con la nuova versione di Google Mappe infatti le Guide locali di livello 2 o superiore potranno essere condivise con gli amici ed all’interno dei vari canali social con info utili sui luoghi visitati e le recensioni tramite l’utilizzo dell’hashtag #LocalGuides,

In aggiunta a questa prima funzione Google Maps prevederà anche un gestione migliorata delle impostazioni di notifica che a partire da ora vedranno l’introdursi di un apposito pulsante per la disattivazione degli update sugli elenchi delle attività commerciali. Altre novità abbracciano anche il cambiamento dei nomi su alcuni servizi minori inseriti all’interno dell’app Google Maps.

I colleghi di AndroidPolice, che per primi si sono garantiti l’esclusiva sul teardown de nuovo codice operativo, hanno inoltre evidenziato la presenza di un aggiornamento alle funzioni di parcheggio già trattate in occasione dell’esame della versione Beta 9.44 ed al momento attivo solo sul suolo statunitense.

In attesa della versione pubblica dell’applicazione vi rimandiamo ai download ufficiali in formato APK per le nuove versioni dell’applicazioni che trovate al presente indirizzo. Qui, invece, potete scegliere di aderire al circuito Beta onde garantirvi l’esclusiva sulle funzioni in testing. Che cosa ve ne pare dello sviluppo di Maps? Che cosa vorreste oltre tutte le funzioni già previste dall’app? A voi tutti i commenti.

