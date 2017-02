Google Maps beta v9.45 ridisegna l’UI ed introduce molte novità

Google sta procedendo alla distribuzione di un nuovo aggiornamento da volersi attraverso l’introduzione dell’ultima Beta ufficiale del sistema di navigazione per ecosistemi Android. Si tratta della versione 9.45 che porta ad una serie di novità interessanti che si traducono in primo luogo in un restyling deciso dell’interfaccia grafica utente.

In tal caso si hanno nuove schede in arrivo e la possibilità di ricevere email con i dettagli della timeline e molto altro.

Com’è possibile vedere dalle immagini che seguono l’azienda di Mountain View introduce un nuovo design per l’interfaccia che mostra la nuova scheda in arrivo che modifica la sua forma iniziale adattandosi ad un design e ad un’esposizione dei contenuti ora più chiara che in passato.

All’interno di questa nuova scheda è possibile passare in rassegna le indicazioni su distanza percorsa, velocità media e durata del viaggio all’interno di una singola riga che troviamo al di sotto dell’immagine relativa alla possibilità di accedere alle funzioni Street View. In aggiunta a partire da questa nuova versione Google Maps vi sarà un diverso riferimento ad icona per ogni destinazione. Sarà possibile ottenere pertanto messaggi specifici per bar, caffetterie, stazioni di servizio, drogherie, hotel, centri commerciali, ristoranti, parcheggi e molto altro ancora.

Altra novità interessante consiste nella possibilità di condividere momenti salienti della timeline direttamente tramite casella di posta grazie ad una nuova funzione specifica che consente di fornire info sui luoghi visitati nonché distanze percorse e foto scattate in determinate location durante il nostro itinerario. La feature è attiva di default e si raggiunge attraverso il menu Impostazioni Google Maps.

Grazie ad una prima analisi del codice di programmazione effettuata ad opera dei colleghi di AndroidPolice si è anche potuto scoprire come tutte queste nuove implementazioni potrebbero trovare posto all’interno della prossima versione ufficiale del prodotto da rilasciarsi per gli utenti Android sul canale ufficiale Google Play Store.

La possibilità di salvare i luoghi migliora inoltre la feature inserita per la versione 9.36 valida in quel caso solo per le guide locali. A parte di predefiniti, infatti, è possibile creare anche liste personalizzate che potranno essere inoltre condivise con i propri amici in modo del tutto simile a Google Foto.

In attesa del rilascio della versione ufficiale corredata dalle ottimizzazioni previste è disponibile l’APK di installazione per l’ultima beta versione del software Mappe che trovate a questo indirizzo. Che cosa ve ne pare delle ultime funzionalità da introdursi con l’ultima release stabile? A voi tutte le considerazioni del caso.

