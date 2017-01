Google Maps: ora puoi prenotare e completare una corsa con Uber

Google software ha disposto l’implementazione delle funzioni di accesso ai servizi Uber si car sharing attraverso un tab apposito rilasciato nel corso del mese di Marzo 2016. Nel corso delle ultime ore, ad ogni modo, la software house rinnova il suo impegno nell’integrazione funzionale con i servizi disponendo un aggiornamento attivo tanto per gli utenti Android che per quelli iOS. Si tratta di una funzione che consente l’utilizzo dei servizi Uber anche a coloro che non possiedono la relativa applicazione nativa.

Si parla di Google Maps 9.43.2, che introduce una serie di novità rilevanti nei sistemi di ricerca delle destinazioni. Di fatto, sarà possibile procedere alla ricerca di un driver nelle vicinanze, direttamente dalla mappa, prenotando, pagando e completando la corsa direttamente dall’applicazione Google.

Il changelog riporta:

Scopri quali sono le migliori attività secondo i publisher più affidabili, ad esempio la migliore pasticceria francese a New York per Serious Eats.

Prenota e completa una corsa con Uber direttamente da Google Maps.

Aggiungi nella schermata Home una scorciatoia ai tuoi contributi per contribuire con un solo tocco

In itinere, l’utente potrà prendere visione delle informazioni disponibili sulla destinazione, potendo consultare, ad esempio, menu e prenotando direttamente un tavolo al ristorante. Il nuovo update è già disponibile per gli utenti Android all’interno del Google Play Store e non tarderà ad arrivare anche per i sistemi iOS. Vi lasciamo con i badge per il download diretto delle risorse sui relativi sistemi. Che cosa ne pensate di questo aggiornamento?

