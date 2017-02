Google Maps semplifica l’accesso alle info sul trasporto pubblico ed alla navigazione con una nuova barra dedicata

Sino ad oggi l’accesso alle informazioni chiave sul trasporto pubblico ed ai sistemi di navigazione per Google Maps si otteneva attraverso un poco pratico swipe da sinistra a destra delle schermate applicative. Con il nuovo update introdotto ben 4 mesi fa in via del tutto teorica ed in test presso alcuni utenti si concretizza oggi un cambio nella UI che consente, tramite l’introduzione di una apposita barra inferiore, l’accesso rapido alle funzioni di consultazione.

Si tratta di un aggiornamento Google Maps che punta in modo esplicito al miglioramento dell’esperienza utente tramite l’attivazione di una nuova barra inferiore su cui trovano posto 3 nuove sezioni informative sul trasporto pubblico, la navigazione e le informazioni chiave sui luoghi da visitare.

In particolar abbiamo:

Luoghi : troviamo informazioni su dove mangiare e bere, i migliori luoghi più vicini alla posizione corrente, la ricerca di punti di interesse specifici come bancomat, stazioni di servizio, farmacie e molto altro.

: troviamo informazioni su dove mangiare e bere, i migliori luoghi più vicini alla posizione corrente, la ricerca di punti di interesse specifici come bancomat, stazioni di servizio, farmacie e molto altro. Guida : dove trovare i propri indirizzi di casa e di lavoro, calcolare in tempo reale la durata di un percorso verso casa o lavoro, informazioni sul traffico, avvio della modalità di guida.

: dove trovare i propri indirizzi di casa e di lavoro, calcolare in tempo reale la durata di un percorso verso casa o lavoro, informazioni sul traffico, avvio della modalità di guida. Transito (trasporto pubblico) : dove trovare informazioni su quali mezzi di trasporto sono disponibili per il raggiungimento degli indirizzi di casa e lavoro salvati, trovare stazioni nelle vicinanze con traffico e orari in tempo reale e molto altro.

1 di 3

Il nuovo aggiornamento è in fase attiva di rilascio fin dal momento in cui scriviamo sebbene al momento non risulti chiaro il sistema di inoltro delle nuove funzioni che potrebbero verosimilmente giungere tramite un update vai server o tramite il classico canale di aggiornamento previsto per il Google Play Store.

Nel corso delle prossime ore l’update potrebbe concretizzarsi per tutti gli utenti e di certo non mancheremo nel fornirvi ulteriori informazioni al riguardo. Che cosa ne pensi di questo miglioramento funzionale alle funzioni di navigazione e consultazione? A te la parola.

LEGGI ANCHE: Google Maps beta v9.45 ridisegna l’UI ed introduce molte novità