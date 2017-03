Google Pixel 2: in arrivo, ma forse senza jack per le cuffie

Sembrerebbe che quando l’annuncio di un dispositivo top di gamma è alle porte, uno dei rumor sia sempre riguardante la possibilità che arrivi senza jack da 3.5mm per le cuffie, ed ovviamente il Google Pixel 2 non fa eccezione.

Secondo alcune ultime indiscrezioni, pare che 9To5Google abbia all’interno di Google qualche fonte attendibile, che fornisce informazioni riservate. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato, Google Pixel 2 dovrebbe arrivare sprovvisto del jack audio 3.5mm per le cuffie. Molti android fans troverebbero questa mossa da parte di Google, sicuramente non tanto piacevole, ma Pixel, proprio come per la prima versione, potrebbe seguire ancora le orme di iPhone e sorprenderci.

Tenete conto che nemmeno 9To5Google è tanto sicura di questo rumor, poiché proveniente da una singola fonte e non del tutto confermato. Inoltre, secondo altre indiscrezioni, ci sarebbero vari modelli di Google Pixel 2 in prova, cosa che è pienamente comprensibile, dato che mancano circa 9 mesi all’uscita del top di gamma dell’azienda di Mountain View.

Non allarmatevi quindi, è ancora presto per sapere il destino di questo Pixel 2, per ora sappiamo soltanto che, a detta di Rick Osterloh, rimarrà un prodotto premium e sarà anche molto costoso.